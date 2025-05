Acca Larenzia 2024: chiesti 31 rinvii a giudizio per militanti di #CasaPound

FASCISTELLI ALLA SBARRA – LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER 31 MEMBRI DI CASAPOUND, CHE FECERO IL SALUTO ROMANO ALLA COMMEMORAZIONE DELLA STRAGE DI ACCA LARENTIA, IL 7 GENNAIO DEL 2024 – I PM CONTESTANO LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI MANCINO E SCELBA – L’ANNO SCORSO LA CASSAZIONE AVEVA STABILITO CHE IL SALUTO ROMANO È PENALMENTE RILEVANTE SOLO SE “SIA IDONEO A INTEGRARE IL CONCRETO PERICOLO DI RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA” E AVEVA ANNULLATO LA CONDANNA NEI CONFRONTI DI OTTO MILITANTI DI CASAPOUND…

Estratto dell’articolo da www.ilfattoquotidiano.it

il video di casapound su acca larentia 4

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. Un appuntamento che si è ripetuto anche quest’anno con la partecipazione di 1300 persone.

I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. L’anno scorso, tra le polemiche, era intervenuta la Corte di Cassazione a dire che il saluto romano è penalmente rilevante solo se, “avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idoneo a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito”.

ex sede msi di acca larentia 1

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione – lo speciale collegio che risolve i contrasti interpretativi interni – aveva annullato con rinvio la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di otto militanti di CasaPound, che si erano prodotti nel saluto e nella “cerimonia del presente” il 29 aprile del 2016 durante la cerimonia in ricordo di Sergio Ramelli, il 19enne missino ucciso a Milano nel 1975. [...]

Quella commemorazione per gli inquirenti rifletteva “la liturgia delle adunanze usuali del disciolto partito fascista”. Il procedimento venne aperto alcuni giorni dopo l’adunata in una strada non lontana da via Tuscolana. [...]

acca larentia commemorazione 2025

Per stabilire la sussistenza di reato, in caso di saluto romano, osserva la Cassazione, il giudice deve “in concreto” e alla luce di valutazioni complessive, accertare “la sussistenza” di una serie di elementi, tra cui “il contesto ambientale, la eventuale valenza simbolica del luogo, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti”, idonei a dare concretezza al pericolo di “emulazione”.





FONTE: DAGOSPIA