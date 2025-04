La molotov contro il gruppo Ultras Quadraro: un avvertimento?

NON PLUS ULTRAS - UNA BOMBA MOLOTOV È STATA LANCIATA CONTRO UNA SEDE DEGLI ULTRAS DELLA ROMA, IN ZONA QUADRARO. A CAPO DEL CIRCOLO C'È GIROLAMO FINIZIO, EX COGNATO DI ANGELO SENESE, IL FRATELLO DI MICHELE, IL RE DELLA CAMORRA, DETTO "'O PAZZ" - GLI INQUIRENTI IPOTIZZANO CHE IL GESTO SIA UN AVVERTIMENTO NEI CONFRONTI DEI TRE ESPONENTI DELLA CURVA SUD DELLA ROMA ARRESTATI CON L'ACCUSA DI SPACCIO...

Estratto dell'articolo di Marco Carta e Luca Monaco per "La Repubblica - Edizione Roma"

Prima l’inchiesta sul traffico di cocaina all’Olimpico, gli interrogatori e gli arresti. Poi, nella notte tra lunedì e martedì, la bomba molotov contro il circolo in via Cartagine, da molti anni punto di ritrovo dei ragazzi del quartiere e, dal settembre del 2023, base dei militanti del nuovo Gruppo Quadraro capeggiato da Girolamo Finizio, ex cognato di Angelo Senese, il fratello di Michele, il re della camorra, detto “ O pazz”.

Il circolo in via Cartagine è inagibile. Non ci sono testimoni né telecamere che abbiano ripreso gli attentatori in fuga. Mentre i frequentatori ieri si sono mobilitati per riparare i danni, gli investigatori della Digos, coordinati da Antonio Bocelli, cercano indizi in grado condurli agli autori. L’ultima inchiesta sullo spaccio in curva fa pensare all’ipotesi del regolamento di conti nel mondo della criminalità e della droga.

Anche perché Finizio, pur essendo considerato dai pm «il reggente» della piazza di spaccio all’Olimpico, non è stato arrestato, a differenza dei suoi amici. Prima degli arresti anche Finizio ha ricevuto l’invito a comparire per l’ interrogatorio. Che abbia detto o fatto qualcosa di sbagliato tale da scatenare l’intimidazione incendiaria? L’ operazione della squadra tifoserie, coordinata dall’antimafia, risale a 15 giorni fa.

L’indagine era partita nel 2024, quando la vetrata del settore 20-21 della curva Sud era ormai occupata dal nuovo Gruppo Quadraro: un pugno di militanti agli ordini di Finizio aveva soppiantato i Fedayn 1972, puristi dello spirito ultrà, vittime del furto dello striscione per mano dei paramilitari dello Stella Rossa il 4 febbraio 2023.

I Fedayn erano stati allontanati con l’accusa di non aver saputo difendere la bandiera. Con il loro addio, ecco gli uomini agli ordini di Finizio. E l’inchiesta con sei indagati e quattro arresti. È in carcere il vice di Finizio, Giampiero Antonelli. Con lui Simone C. ed Emanuele S, considerati due «cavalli », ai quali era affidato il compito di portare la cocaina da rivendere nei bagni sotto la vetrata del Gruppo Quadraro.

La molotov di lunedì notte ora apre nuovi scenari. Finizio non ha una lunga militanza di stadio alle spalle, a differenza degli ex Fedayn. Il Gruppo Quadraro, cocaina a parte, non ha certo un gran seguito allo stadio. Per questo fa pensare il lessico usato in un messaggio inviato ieri alla tifoseria del quartiere dopo l’attentato. « Siamo noi alcuni dei Fedayn Quadraro, che continuano a non morire. Come non era lo striscione che ci hanno portato via, non è la sala incendiata che ci fermerà. Siamo i Fedayn Quadraro, da 58 anni». A chi indaga il messaggio non torna. [...]





FONTE: Dagospia