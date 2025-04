Assolti per il presente a Ramelli: la Procura fa appello

Il pm aveva chiesto 23 condanne tra i 2 e i 4 mesi per militanti di movimenti come Lealtà Azione, Forza Nuova e Casapound. (...) Nel filone del processo abbreviato, tra l'altro, con sentenza del 2020 anche confermata dalla Cassazione, erano già stati condannati cinque imputati che avevano partecipato al corteo del 2019.

I giudici della nona penale (...), nell'assolvere gli imputati, avevano spiegato che la "chiamata del presente" e il "saluto romano", realizzati "in concreto" da "circa 1000" giovani, erano ben lontani dal "costituire" una "condotta potenzialmente idonea alla ricostituzione del partito fascista", ma hanno avuto "solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo del giovane trucidato per le sue idee politiche".

Si è trattato di una delle prime sentenze a Milano - dove negli anni ci sono stati numerosi processi sui saluti romani con esiti altalenanti - arrivata dopo la pronuncia della Cassazione a Sezioni unite dell'aprile 2024, che ha messo una serie di paletti per i giudici da valutare e "da cui poter ricavare" nel caso "un concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista" per configurare il reato. E se è "vero", ha scritto il Tribunale, che la Suprema Corte "esclude che il mero richiamo a commemorazione dei defunti possa valere tout court ad escludere l'antigiuridicità della condotta", in questo caso la "commemorazione nell'anniversario della morte di un giovane barbaramente trucidato", davanti al "murale posto sul luogo dell'aggressione", è uno degli elementi che portano ad escludere il reato.