Figlio di una dirigente Cia muore combattendo per il Donbass

26 apr 2025 11:50

MICHAEL ALEXANDER GLOSS, FIGLIO DELLA VICEDIRETTRICE CIA PER L'INNOVAZIONE DIGITALE, JULIANNE GALLINA, È STATO UCCISO A DONETSK MENTRE COMBATTEVA CON L'ESERCITO RUSSO CONTRO GLI UCRAINI – LA MORTE DEL 21ENNE, AVVENUTA UN ANNO FA, È STATA RESA PUBBLICA SOLTANTO ORA – IL PADRE DEL RAGAZZO, VETERANO DELLA GUERRA IN IRAQ: “PER NOI È STATA UNA NOVITÀ ASSOLUTA CHE FOSSE COINVOLTO IN RELAZIONI MILITARI CON LA RUSSIA” – PER LA CIA, SI TRATTA DI “UNA QUESTIONE PRIVATA E FAMILIARE, NON UNA QUESTIONE DI SICUREZZA NAZIONALE…”

(ANSA) - Un 21enne americano, Michael Alexander Gloss, figlio di un'alta dirigente della Cia e di un veterano della guerra in Iraq, è stato ucciso a Donetsk lo scorso aprile mentre combatteva con l'esercito russo contro gli ucraini. Lo scrive il Washington Post, riferendo che la morte è stata resa nota da iStories, un sito web indipendente di giornalismo investigativo russo con sede all'estero.

La madre è Juliane Gallina, vicedirettrice Cia per l'innovazione digitale, il padre è Larry Gloss, capo di un'azienda di tecnologie per la sicurezza fisica. Michael ha lottato per gran parte della sua vita con la malattia mentale, ha detto Gloss.

Il padre ha raccontato al giornale della capitale Usa che il figlio era un pacifista amante di Bob Dylan che voleva salvare l'ambiente, un giovane che "non avrebbe fatto male a una pulce". Un anno fa, nell'aprile 2024, Michael Gloss è stato ucciso a Donetsk: è stato uno dei pochi americani ad aver combattuto con le forze di Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Insolito per il figlio di un alto funzionario della Cia e di un veterano della guerra in Iraq, cresciuto in una confortevole periferia di Washington.

"Se aveste conosciuto nostro figlio, era il giovane anti-establishment e anti-autorità per eccellenza fin dal momento in cui è venuto al mondo", ha assicurato al Wp il padre, secondo cui intorno ai 17 anni Michael ha iniziato a ribellarsi ai "valori condivisi" dei suoi genitori, professionisti della sicurezza nazionale. È stato con "incredulità e devastazione" che il padre e la madre hanno ricevuto la tragica notizia lo scorso giugno, consegnata personalmente da un funzionario del dipartimento di Stato per gli affari consolari.

Fino a quel momento non avevano avuto la minima idea che si trovasse in Ucraina, tanto meno che stesse combattendo con l'esercito russo. "Per noi è stata una novità assoluta che fosse coinvolto in relazioni militari con la Russia", ha dichiarato il padre. Michael è morto il 4 aprile 2024 per "enorme perdita di sangue" in un bombardamento di artiglieria, ha spiegato, citando il certificato di morte russo. "È morto correndo in aiuto di un compagno ferito, cercando di proteggerlo. Questo era il classico Michael".

L'agenzia di Langley ha rilasciato una breve dichiarazione oggi. "La Cia considera la scomparsa di Michael una questione privata e familiare, non una questione di sicurezza nazionale. L'intera famiglia della Cia è addolorata per la loro perdita". Sebbene la famiglia abbia celebrato il funerale di Michael a dicembre, la sua morte in Ucraina durante un combattimento con l'esercito russo non è stata resa pubblica fino a venerdì, in un articolo pubblicato su iStories.





FONTE: DAGOSPIA