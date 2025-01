A Reggio Emilia e Brescia scatenati gli ultras razzisti

WEEKEND INCANDESCENTE IN SERIE B: LA PARTITA TRA REGGIANA E BARI È STATA SOSPESA PER 7 MINUTI A CAUSA DEGLI INSULTI RAZZISTI AL BARESE MEHDI DORVAL - I TIFOSI DELLA REGGIANA AVREBBERO ANCHE LANCIATO DEGLI OGGETTI DAGLI SPALTI (TRA CUI UNA SCARPA) E INTONATO CORI SESSISTI CONTRO LA GUARDALINEE FRANCESCA DI MONTE - A BRESCIA, IL NIGERIANO DELLA SAMPDORIA, EBENEZER AKINSANMIRO, È STATO BERSAGLIATO CON INSULTI RAZZISTI. IL 20ENNE HA RISPOSTO MIMANDO UN GORILLA E A QUEL PUNTO… - VIDEO

Il razzismo è tornato protagonista in serie B, tra Reggio Emilia e Brescia, vittime il barese Dorval e il doriano Akinsanmiro. […]

Reggiana-Bari è stata sospesa per 7’, sul finire del primo tempo, per gli insulti razzisti al barese Mehdi Dorval, francese di madre algerina e padre di Reunion, che s’è poi sfogato sui social: «Purtroppo esistono ancora delle persone stupide. Questo sport è troppo bello per essere rovinato da queste persone. Vergognatevi». […]





A Reggio dagli spalti è piovuto di tutto, pare anche una scarpa: «C’era tanta confusione », ha testimoniato Longo, allenatore del Bari. «A un certo punto è sembrato di sentire anche cori sessisti contro l’assistente», ovvero la guardalinee Francesca Di Monte.













«Le cose che ho visto oggi le ho viste pochissime altre volte, gente di 50-60 anni venuta allo stadio per sfogarsi», ha raccontato Benali, centrocampista libico anche lui del Bari. Per il vicepresidente della Reggiana, Cattani, «Reggio non è una citta razzista». Secondo lui c’è stato solamente «qualche insulto all’arbitro. E ce l’avevano soprattutto con un giocatore che doveva essere ammonito per simulazione». […]

A Brescia è andata anche peggio, perché Ebenezer Akinsanmiro, nigeriano di vent’anni, s’è sfogato dopo il gol del compagno Coda andando a mimare un gorilla di fronte la curva del Brescia, dalla quale gli erano piovuti addosso dei buu poco prima: lo speaker aveva dovuto leggere l’annuncio di prammatica sul divieto di cori razzisti e le conseguenze che comportano. L’arbitro Massa, da regolamento, ha ammonito Akinsanmiro. […]

L’allenatore Semplici ha saggiamente deciso di sostituirlo: al suo posto è entrato Vieira, Akinsanmiro è uscito applaudendo ironicamente il pubblico ma in quei minuti ha dominato il caos, con altri tre giocatori e i due tecnici ammoniti. Quello del Brescia, Bisoli, l’ha chiusa nel modo peggiore: «Akinsanmiro? Non si può provocare così il pubblico».





