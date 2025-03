Calcio e pugni: il video della spedizione degli ultras milanisti

21 mar 2025 17:42

TUTTO TORNA: CONOR MCGREGOR SI CANDIDA ALLA PRESIDENZA DELL'IRLANDA DOPO LA SUA OSPITATA ALLA CASA BIANCA, DOVE HA ACCUSATO IL GOVERNO DI AVER "ABBANDONATO LE VOCI" DEI CITTADINI E SOSTENENDO CHE LE CITTÀ RURALI SIANO "INVASE DAGLI IMMIGRATI" - IL FIGHTER-COATTONE DI DUBLINO, CONDANNATO PER STUPRO A NOVEMBRE, È NOTO PER LE SUE POSIZIONI SEMPRE PIÙ VICINE AGLI AMBIENTI DELL'ESTREMA DESTRA IRLANDESE: "CHI ALTRO SI OPPORRÀ AL GOVERNO E A QUESTA LEGGE?"

CONOR MCGREGOR ALLA CASA BIANCA

(Adnkronos) - Il campione di arti marziali miste Mma Conor MCGREGOR ha annunciato che si candiderà alla presidenza dell'Irlanda nelle elezioni di fine anno. L'ex combattente Ufc, noto per le sue posizioni controverse e sempre più vicino agli ambienti dell'estrema destra irlandese, ha dichiarato sui social media di voler opporsi al nuovo patto europeo sulla migrazione. "Chi altro si opporrà al governo e a questa legge? - ha scritto su Instagram - Qualsiasi altro candidato che tenteranno di proporre non sarà una vera resistenza. Io lo sarò!".

conor mcgregor

L'annuncio arriva pochi giorni dopo il suo incontro alla Casa Bianca con Donald Trump in occasione del St. Patrick's Day, occasione in cui ha ribadito la sua posizione contro l'immigrazione, scatenando polemiche in patria. "L'Irlanda rischia di perdere la sua irlandesità" ha denunciato, accusando il governo di aver "abbandonato le voci" dei cittadini e sostenendo che le città rurali siano "invase dagli immigrati". Il leader irlandese Micheál Martin ha criticato le parole del lottatore, che "non riflettono lo spirito del St. Patrick's Day né il pensiero della popolazione irlandese".