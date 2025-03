Vannacci cavalca la tigre rondista con Cicalone

IL GENERALE VANNACCI VIENE "RECLUTATO" DALL'INFLUENCER-GIUSTIZIERE, SIMONE CICALONE, PER FARE LE RONDE ANTI-BORSEGGIATORI NELLA METROPOLITANA DI ROMA E GLI UTENTI SOCIALI LI SBERTUCCIANO: "GLI STARSKY E HUTCH DE NOANTRI", "SONO PEGGIO DI QUELLI CHE CERCAVANO ER PAPA AL GEMELLI" - COSA BOLLE IN PENTOLA TRA L'EURODEPUTATO LEGHISTA E LA STAR DEI SOCIAL CHE "PENDE" A DESTRA? (IL 52ENNE ROMANO E' STATO OSPITE DI "ATREJU", LA CONVENTION DI FRATELLI D'ITALIA) - NEL VIDEO PUBBLICATO SUL SUO CANALE YOUTUBE, CICALONE ACCUSA LA SINISTRA DI "SCHIERARSI A FAVORE DELLA CRIMINALITÀ" - E, DURANTE IL PATTUGLIAMENTO, INSULTA CHI GLI DICE CHE NON PUO' SOSTITUIRSI ALLE FORZE DELL'ORDINE: "HATER BOOMER CHIC" - E A UN LADRO CICALONE URLA: "A SARCHIAPONE, NDO' SCAPPI?" - VIDEO

Articoli correlati

Estratto dell'articolo di M.D.G.C. per "La Repubblica - Edizione Roma"

SIMONE CICALONE E ROBERTO VANNACCI

Ospite d'onore è l'europarlamentare Roberto Vannacci: lo youtuber Simone Cicalone scala le vette del giudizio facile scendendo nella metropolitana di Roma insieme all'autore de Il mondo al contrario. Ovviamente lo show riguarda la caccia ai borseggiatori, ma vengono prese di mira anche persone che non apprezzano il lavoro del giustiziere social.

Nel video girato tra le stazioni Termini e Barberini, una tratta particolarmente frequentata dai turisti, si vede lo youtuber spiegare la situazione al generale Vannacci, inseguire le borseggiatrici e salutarle per nome, scavare in punti nascosti mostrando le carte di credito e i documenti sottratti ai turisti e poi abbandonati. «Meno di 500 euro non va bene per loro, perché pure se vivono nelle roulotte c'è un'economia, è una tradizione di famiglia», spiega Cicalone al suo ospite che di fronte a una generalizzazione tra le peggiori, annuisce.





simone cicalone ad atreju 1

Anzi, rincara la dose e lancia la sua massima politica: «Il vero problema è che una parte politica (il riferimento è ovviamente al centrosinistra) si schiera sempre a favore della criminalità: chi ruba non è un criminale ma è vittima della società. Dobbiamo cambiare totalmente la mentalità dei cittadini perché chi ruba è un criminale e come tale va trattato. Chi vive nei quartieri alti o in collina il problema non lo sente, ma il cittadino comune sì» [...]





Le conclusioni sono affidate a Vannacci che con una semplificazione estrema sostiene che «senza sicurezza non c'è niente».

FONTE: DAGOSPIA





Gli antimaranza