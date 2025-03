Un'opinione assai diffusa costa 50mila euro alla Viola

SCAZZI IN CURVA - LA FIORENTINA E' STATA PUNITA CON UNA MULTA DI 50MILA EURO PER LA COREOGRAFIA "JUVE MERDA" ALLESTITA ALLO STADIO ARTEMIO FRANCHI DURANTE LA PARTITA TRA LA "VIOLA" E I BIANCONERI - LA "VECCHIA SIGNORA" HA CHIESTO ALLA QUESTURA DI FIRENZE DI INDIVIDUARE I RESPONSABILI...

Estratto da www.calciomercato.com

La maxi-coreografia in Curva Fiesole contro la Juventus costa una multa alla Fiorentina. E' questa la decisione del Giudice Sportivo dopo la partita dell'Artemio Franchi, valida per la 29esima giornata della Serie A 2024/25, vinta per 3-0 dalla formazione viola. Quel "Juve M***a" a caratteri cubitali esposto dai tifosi gigliati ha fatto il giro del web [...]

SCATTA LA MULTA

Il Giudice Sportivo ha valutato e preso una decisione: multa di 50mila euro con diffida per la Fiorentina, per l'esposizione della coreografia, per cori beceri e per il lancio di tre fumogeni. Nessuna chiusura per il settore incriminato, non viene fatta menzione di eventuali supplementi di indagine.

JUVENTUS INFASTIDITA

In mattinata era emersa attraverso indiscrezioni stampa il fastidio della Juventus, che si sarebbe messa in contatto con FIGC e Lega Serie A per chiarire la vicenda e con la Questura di Firenze per individuare i responsabili affinché potessero essere presi provvedimenti.