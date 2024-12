Doppio colpo alle reti naziweb: dodici arresti, quattro condanne

La Corte di Assise di Napoli presieduta da Concetta Cristiano ha inflitto la pena di 5 anni e sei mesi di reclusione ciascuno a Maurizio Ammendola e Michele Rinaldi, rispettivamente fondatore e vicepresidente dell’Ordine di Hagal. La pena di 3 anni e mezzo è stata decisa nei confronti di Gianpiero Testa, 3 anni per Massimiliano Mariano.

I giudici hanno escluso per tutti gli imputati l’ipotesi di associazione con finalità di terrorismo, ritenendo invece sussistente l’associazione sovversiva e l’ipotesi di negazionismo della Shoa. Esclusa per Mariano l’aggravante come promotore dell’organizzazione. Testa è stato assolto con formula dubitativa dall’ipotesi di detenzione di armi.

[La Stampa] Vario è folcloristico è il mondo dei terroristi nazi arrestati oggi in tutta Italia. Uno dei soggetti più compromessi è la guardia giurata e receptionist in una filiale Unicredit di Bologna, che scriveva romanzi ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale. Raccontava la tragedia di una bambina ebrea deportata in un campo di concentramento e obbligata a prostituirsi per le SS. Nella quarta di copertina della suddetta pubblicazione, vanta un'ospitata come concorrente nel programma "Avanti un Altro!" di Paolo Bonolis e a "La Corrida" di Carlo Conti, dove aveva cantato "In alto mare" di Loredana Berté. Si chiama Salvatore Nicotra, ha 44 anni, ed è accusato dalla procura del capoluogo emiliano di essere uno dei vertici dei suprematisti bianchi che agivano prima sotto il nome di Werwolf Division e poi Divisione Nuova Alba. Tra loro, aveva il compito di «addestrare i componenti nell'uso di armi» e istigava a «un attentato ai danni del presidente del consiglio (Giorgia Meloni, ndr.), altri attentati violenti e un colpo di Stato per sovvertire l'ordine democratico».













Poi, c'è il tenore ex anarchico, amico del ferroviere ingiustamente accusato per la Strage di Piazza Fontana e morto durante un interrogatorio nella Questura di Milano, Giuseppe Pinelli. Gli scrisse anche una canzone, intitolata "Il blues della squallida città/La ballata del Pinelli". Lui si chiama Giuseppe Fallisi, ma si fa chiamare Joe. Da qualche anno, ha abbracciato la causa palestinese [era a bordo della Freedom flottiglia, la missione di solidarietà pro-pal assaltata nel 2010 da un commando israeliano, ndb] rovinando prima nell'antisemitismo, nella solidarietà ai totalitarismi arabi (Gheddafi e Assad su tutti), infine nel neonazismo.









Sul suo, di curriculum, vanta anche una featuring con i rapper Two Fingers e Dargen D'Amico. Cantano "Oltre il Mare", è dedicata agli anarchici Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Nel video, Fallisi (classe '48) è in smoking e papillon. Nella Werwolf Divison e secondo le carte degli inquirenti, Joe «diffondeva illegalmente su Telegram contenuti e idee sulla superiorità o sull'odio razziale», «istigava a commettere atti di discriminazione razziale nei confronti di ebrei ed extracomunitari», negava la Shoa o la minimizzava e proponeva revisionismo storico sulla figura di Adolf Hitler.

L'unico ad essere stato trovato in possesso di un arma da fuoco, invece, è Andrea Ziosi. È bolognese, la pistola ha le matricole cancellate e se l'era procurata illegalmente. La usava anche per addestrarsi al tiro in un poligono clandestino, trasportandola di nascosto fuori da casa. È considerato uno dei capi, insieme a Daniele Trevisani, che come lui ha 37 anni e aveva coinvolto nella banda anche il fratello minore, probabilmente un soggetto fragile, che attualmente si trova in una residenza per persone con disabilità psichiatriche.