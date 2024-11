Il pentimento del capo ultrà Beretta e la facile profezia di Klaus Davi

Ha iniziato a collaborare con gli inquirenti da qualche settimana Andrea Beretta, il capo ultrà interista arrestato il 5 settembre per l'omicidio di Antonio Bellocco, l'erede dell'omonima cosca di 'ndrangheta che era anche lui nel direttivo della curva nord e puntava ad assumerne il controllo.

Beretta è stato anche destinatario del provvedimento giudiziario emesso il primo ottobre nel maxi blitz di Polizia e Gdf, coordinato dai pm di Milano contro capi e sodali delle curve interista e milanista di San Siro con l'accusa principale di associazione per delinquere con aggravante mafiosa per gli ultras nerazzurri.



Nei giorni scorsi si era saputo che il legale di Beretta, l'avvocato Mirko Perlino, aveva rinunciato al mandato per divergenze nella linea difensiva e l'ultrà ha scelto un nuovo legale. E' stato anche trasferito da San Vittore in un altro carcere.

Klaus Davi, grande esperto di 'ndranghet, anticipando l'epilogo dell'intricata vicenda oltre un mese fa in prima serata, ospite di Massimo Giletti nella trasmissione "Lo stato delle cose" su Rai 3 (video al link ).





«La carriera criminale di Andrea Beretta è finita qui - disse Davi intervistato da Giletti - non ha futuro. L'alternativa è tra 30 anni di carcere per omicidio o il pentimento, mi pare chiaro cosa farà». Nella stessa puntata Davi si dichiarò certo della vendetta dei Bellocco: «Solo chi non conosce minimamente la 'Ndrangheta può pensare il contrario». Poi andò oltre: «Ci saranno altri pentimenti a catena. La criminalità degli ultras è di piccolo cabotaggio. Questi ultras non sono esattamente "schienadrittisti" del crimine», concluse Davi.