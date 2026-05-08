Ultras romanisti inferociti contro Sinner per il derby di mezzogiorno
VICINO AL FORO ITALICO SONO APPARSI DEI CARTELLI DENIGRATORI NEI CONFRONTI DEL NUMERO UNO DEL TENNIS, BERSAGLIATO DA PESANTI INSULTI DA PARTE DI ULTRA’ ROMANISTI – IL MOTIVO È FOLLE: I LUPACCHIOTTI ACCUSANO SINNER DI ESSERE “RESPONSABILE” DELL’ANTICIPO DEL DERBY ROMA-LAZIO DI DOMENICA 17 MAGGIO, PROGRAMMATO ALLE 12,30 PER EVITARE LA CONTEMPORANEITA’ CON LA FINALE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS (MA IL TORNEO È APPENA INIZIATO E JANNIK NON SI È ANCORA GUADAGNATO L’ACCESSO ALLA FINALE) – VIDEO: LO SFOGO SUL CAMBIO ORARIO DEL DERBY DA PARTE DELL’ALLENATORE DELLA LAZIO, MAURIZIO SARRI…
Estratto dell’articolo da www.corriere.it
[...] a Roma, l’arrivo di Sinner non ha portato solo entusiasmo. Come riporta infatti Il Fatto Quotidiano e confermato dalle foto del giornalista di La7 Andrea Prandi, pubblicate su X, vicino al Foro Italico sono apparsi dei cartelli denigratori nei confronti di Sinner bersagliato con pesanti insulti omofobi.
Sugli adesivi, oltre al nome del tennista azzurro e alle offese, compaiono il celebre lupetto, simbolo di Roma. Un attacco non motivabile, se non per le polemiche legate alla contemporaneità del derby Roma-Lazio di calcio di domenica 17 maggio e della finale degli Internazionali, che ha portato all’anticipo della partita alle 12,30, con tanto di sfogo da parte dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.
FONTE: Dagospia
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