Ultras romanisti inferociti contro Sinner per il derby di mezzogiorno



VICINO AL FORO ITALICO SONO APPARSI DEI CARTELLI DENIGRATORI NEI CONFRONTI DEL NUMERO UNO DEL TENNIS, BERSAGLIATO DA PESANTI INSULTI DA PARTE DI ULTRA’ ROMANISTI –

IL MOTIVO È FOLLE: I LUPACCHIOTTI ACCUSANO SINNER DI ESSERE “RESPONSABILE” DELL’ANTICIPO DEL DERBY ROMA-LAZIO

DI DOMENICA 17 MAGGIO, PROGRAMMATO ALLE 12,30 PER EVITARE LA CONTEMPORANEITA’ CON LA FINALE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS (MA IL TORNEO È APPENA INIZIATO E JANNIK NON SI È ANCORA GUADAGNATO L’ACCESSO ALLA FINALE) – VIDEO: LO SFOGO SUL CAMBIO ORARIO DEL DERBY DA PARTE DELL’ALLENATORE DELLA LAZIO, MAURIZIO SARRI…