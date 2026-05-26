Nessun Gotha della ndrangheta: assolto Romeo in appello

REGGIO CALABRIA- Crolla rovinosamente in secondo grado l’impianto accusatorio del maxi-processo “Gotha” con la quale la Dda di Reggio Calabria per un decennio ha ipotizzato l’esistenza di una “componente riservata” e massonica della ’ndrangheta, capace di eterodirigere la politica e le istituzioni locali. Il verdetto emesso oggi dalla Corte d’appello di Reggio Calabria ha azzerato le condanne eccellenti, demolendo così- almeno nel secondo grado di giudizio- la tesi dell’esistenza cupola segreta dei cosiddetti “invisibili” e restituendo un quadro che ribalta clamorosamente il primo grado.

Il nome attorno a cui ruotava l’intero impianto accusatorio delle inchieste riunite come “Mamma Santissima”, “Reghion”, “Fata Morgana”, “Alchimia” e “Sistema Reggio” era quello di Paolo Romeo. Parlamentare nei primi anni novanta per il Partito Socialista Democratico Italiano. Per la Dda reggina Romeo era la mente pensante di una lobby deviata e in primo grado era stato condannato alla pesantissima pena di 25 anni di reclusione. Oggi, 25 maggio 2025, per lui arriva la sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste». Difeso dagli avvocati Carlo Morace e Fabio Cutrupi, Romeo vede così cadere le accuse più gravi. Ma, per lui i giudici d’Appello mentre lo assolvevano da un lato dall’altro lato hanno disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti un’eventuale riqualificazione del reato associativo in concorso esterno.

Le sue prime parole fuori dall’aula sanno di liberazione ma anche di dura critica. «Cade definitivamente il teorema insito nel capo di imputazione – ha affermato Romeo -. È durato dieci anni, siamo dovuti giungere sino al pronunciamento della Corte d’Appello per avere una soluzione perché il fatto non sussiste».

Trova la sponda definitiva anche la posizione di Antonio Caridi. L’ex senatore di Forza Italia è stato assolto anche in appello dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Per lui si tratta di una doppia conferma, dopo che già il primo grado lo aveva scagionato da quell’ombra giudiziaria che ne aveva stroncato la carriera politica. Lo scorso dicembre la Cassazione aveva annullato senza rinvio l’ordinanza e assolto definitivamente anche l’avvocato Giorgio De Stefano, l’altro presunto pilastro del “direttorio” segreto. LEGGI TUTTO SUL QUOTIDIANO DEL SUD

Così Romeo aiutò Freda

28 MARZO 2021 - L’avvocato ed ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo ha ammesso per la prima volta di aver favorito il terrorista nero Franco Freda nella sua latitanza del 1979 a Reggio Calabria. Lo ha fatto venerdì scorso nelle quasi nove ore di dichiarazioni spontanee nel processo "Gotha" in cui è il principale imputato. Già condannato per concorso esterno con la ’ndrangheta nel processo "Olimpia", nell’ambito del quale era stato accusato anche di aver favorito la latitanza di Freda assieme alla cosca De Stefano, Romeo ha raccontato la sua versione spiegando il personale coinvolgimento e quello di altri nella fuga del terrorista che, all’epoca, era sotto processo a Catanzaro, per la strage di piazza Fontana. LEGGI TUTTO

Freda e la massomafia: una bufala

L’inchiesta sulla fuga di Freda trae nuovo slancio dal pentimento di uno degli ‘ndranghetisti che lo aveva ospi­tato nei sei mesi di soggiorno ita­liano, Filippo Barreca, già assolto per insufficienza di prove nel maxiprocesso sugli appalti per Gioia Tauro. Per uscire dal carcere era riuscito a farsi diagnosticare un tumore inesistente: “Un giorno – ha raccontato al pm della DNA Enzo Macrì – Paolo Mar­tino venne a casa mia insieme a Franco Freda. Mi disse che lo mandava Paolo De Ste­fano e che do­vevo ospitare il lati­tante per una ventina di giorni. Vennero a trovarlo a casa mia Gior­gio De Stefano e Paolo Romeo. Sapevo da varie fonti che l’av­vocato Romeo era mas­sone e apparteneva a Gladio. Egli inoltre era collegato con i ser­vizi segreti, ma non so dire in che modo”. Con l’avvocato Romeo e i fratelli De Ste­fano siamo nel cuore della connection. LEGGI TUTTO