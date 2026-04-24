25 aprile a Predappio: meeting nel piazzale per Forza nuova

Roberto Fiore smentisce "categoricamente le menzogne della stampa di regime: il sistema trema, ma non ci ferma". Il meeting internazionale in programma domani a Predappio sulla "fine dell'antifascismo" si terrà nonostante il divieto della Prefettura per l'inadeguatezza dei locali.

"Le testate giornalistiche asservite - ha dichiarato il leader di Forza nuova - e i corifei del pensiero unico stanno diffondendo in queste ore la falsa notizia della cancellazione del nostro evento. Niente di più falso. Fallisce miseramente la via burocratica alla repressione: il convegno di domani, 25 Aprile, organizzato da Forza Nuova e Fahrenheit2022, si terrà regolarmente nel piazzale antistante la Caproni.

Hanno provato a silenziarci con i soliti giochetti di palazzo, ma la nostra determinazione è più forte dei loro veti. Domani, otto oratori d'eccezione si alterneranno per demolire pezzo dopo pezzo il castello di menzogne che tiene prigioniera l'Italia:

* Avv. De Luca

* Avv. Trisciuoglio

* Avv. Salvaggio

* Avv. Pimpini

* Prof. Nino Galloni

* Ruggiero Capone

* Nicholas Griffin

* Ioannis Zografos

Porteremo sul palco tesi nuove, destinate a essere la pietra tombale di un’ideologia d’odio che per troppo tempo ha diviso il nostro popolo e avvelenato il futuro della nostra gioventù. Abbiamo spezzato l’algoritmo discriminatorio che persino il ministro Piantedosi è stato costretto ad ammettere parlando di "disparità di trattamento".

La loro epoca è finita. Domani a Predappio non è solo un incontro, è l’inizio della fine per il vecchio mondo. Mentre gli altri celebrano il passato, noi scriviamo il futuro. Domani inizia la fine di una storia. Si apre una pagina luminosa".

Non si può fare il discusso convegno cona Predappio, organizzato il 25 aprile nel paese natale del Duce e dal titolo 'La fine dell'antifascismo'.

La prefettura di Forlì-Cesena ha infatti vietato le attività programmate da Forza Nuova: il motivo è che l'area dove l'iniziativa doveva tenersi, l' ex stabilimento 'L'Arte' della Caproni, "versa in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità, e che in particolare la parte fabbricata è priva di agibilità".

Nel tavolo in sede prefettizia è stato quindi "espresso parere unanime nel senso dell'assoluta inidoneità di tale area allo svolgimento delle attività programmate da Forza Nuova".

Le attività previste, ha sottolineato la prefettura, non erano peraltro supportate da alcuna documentazione, "pure obbligatoria nei riguardi della pubblica amministrazione, descrittiva degli eventi previsti e in particolare attestante la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalla legge".

Sempre all'unanimità, i presenti in prefettura, prefetto, questore, sindaco e vertici delle forze dell'ordine e di soccorso, hanno ritenuto quindi doversi adottare da parte del primo cittadino "un'ordinanza contingibile ed urgente per prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica". Ordinanza adottata in giornata.

Al convegno, organizzato anche dal quotidiano online Fahrehneit 2022, erano annunciati Nick Griffin, già presidente del Partito nazionale britannico, Ioannis Zografos, avvocato di Alba Dorata. Il giorno dopo, sempre a Predappio, come ogni anno si svolge il corteo dei nostalgici che commemora la morte di Mussolini, fino al cimitero e alla cripta, dove sono attesi anche militanti di Forza Nuova.