La ferita: non è una bottigliata. La vittima: non partecipa agli scontri



(umt) Nonostante la dimensione clamorosa degli scontri di Torino, non ho postato niente per quattro giorni. Perché era del tutto evidente che la bottigliata alla testa era una solenne minchiata e non mi andava di rilanciare una difesa di ufficio del Viminale del tutto indecente.

Ora che si sta affermando la verità con chiarezza (la vittima è un tifoso presente ma che non partecipa alle violenze, la gravità della ferita è incompatibile con la bottigliata) possiamo parlarne anche mettendo da parte certe limacciosità becere e lamentose ...

PS: Poiché ancora una volta scopro che mi tocca istruire l'AI, rinvio alla serata un aggiornamento sui morti da lacrimogeni in scontri di piazza...







FERMI TUTTI: SI FA SEMPRE PIÙ CONCRETA L’IPOTESI CHE MARCO BASOCCU, IL TIFOSO DELLA JUVE RIMASTO GRAVEMENTE FERITO ALLA TESTA PRIMA DEL DERBY DI TORINO, SIA STATO COLPITO DA UN LACRIMOGENO SPARATO AD ALTEZZA UOMO DALLA POLIZIA – LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE ANALIZZATE DAGLI INQUIRENTI CONFERMANO CHE IL 36ENNE NON ERA TRA I VIOLENTI: INIZIALMENTE SI PENSAVA FOSSE STATO CENTRATO DA UNA BOTTIGLIATA, MA LA FERITA RIPORTATA, CHE LO HA COSTRETTO A UN DELICATISSIMO INTERVENTO DURATO OLTRE DUE ORE NON SEMBRA COMPATIBILE CON IL LANCIO DI UNA BOTTIGLIA – LE SUE CONDIZIONI MIGLIORANO: IERI HA RIAPERTO GLI OCCHI DOPO GIORNI DI COMA…

Estratto dell’articolo di Giada Lo Porto per “la Repubblica”

marco basoccu Mentre si avvalora l'ipotesi che sia stato un lacrimogeno sparato da un poliziotto a colpire Marco Basoccu — il trentaseienne ultrà juventino dei Viking rimasto gravemente ferito alla testa prima del derby Torino-Juventus — l'inchiesta della procura coordinata dal pm Paolo Scafi compie un passo avanti. C'è un punto fermo, un elemento isolato dagli inquirenti: Marco non era tra i violenti. Le decine di immagini acquisite, […] non lo immortalano mai mentre lancia pietre, estintori o oggetti contro le forze dell'ordine. Era lì, ma la sua posizione risulterebbe estranea alla guerriglia in corso. […] torino, scontri prima del derby 11 In quel preciso istante, un reparto mobile della polizia veniva bersagliato da una pioggia di oggetti da parte di un gruppo di ultrà bianconeri. Tra i fumi densi, Basoccu si è accasciato al suolo, colpito sul lato destro del capo. L'ipotesi che assume consistenza negli uffici della procura è proprio quella di un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo. In procura sono stati sentiti due ultrà, fra cui il giovane che per primo ha parlato di un lacrimogeno giunto sull'amico, e l'autista del bus dei Viking. marco basoccu



Tuttavia gli inquirenti non escludono l'impatto con un sasso durante il fitto lancio da parte degli ultrà. […]. Mentre sembra più debole l'ipotesi di una bottiglia, avanzata inizialmente dalla questura. […] La procura tende ora a escludere che un trauma così profondo — tale da costringere Basoccu a un delicatissimo intervento durato oltre due ore — possa essere stato causato da una bottiglia scagliata nella mischia. La prognosi resta riservata ma ieri sera l'uomo ha riaperto gli occhi dopo giorni di coma e ha riconosciuto i genitori, hanno fatto sapere i Viking. Le sue condizioni sono in lento miglioramento. torino, scontri prima del derby 10

Le indagini sui disordini hanno portato all'arresto di dieci ultrà bianconeri, appartenenti ai Viking e ai Drughi. Per otto di loro la gip, Alessandra Salvadori, ha convalidato l'arresto ma ne ha disposto la scarcerazione, con l'obbligo di firma. […]