Klaus Davi toglie il tappo alla furia dei tifosi milanisti

DIAVOLO ALL'INFERNO! - LA RABBIA DEI TIFOSI MILANISTI, INTERVISTATI DA KLAUS DAVI, DOPO LA MANCATA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS. C'E' CHI INVOCA IL CAMBIO DI PROPRIETÀ E L'INTERVENTO DI PIER SILVIO BERLUSCONI. C'E' CHI LO SOGNA ALLA GUIDA DELLA SOCIETÀ DI CUI UN TEMPO ERA PRESIDENTE IL PAPÀ SILVIO - GLI INSULTI A IBRAHIMOVIC ("MEGLIO TORNI A CASA, COME DIRIGENTE NON FUNZIONA") A "FURLANI ("COGLIONE INTERISTA") E A GERRY CARDINALE ("È MANCATO DAGLI STADI PER OLTRE UN ANNO PER PAURA DI ESSERE CONTESTATO") - IL LEGGENDARIO "BARONE", AL SECOLO GIANCARLO CAPELLI LEADER DEGLI ULTRAS DELLA CURVA SUD: "NOI SIAMO PER ALLEGRI E TARE, DUE PERSONE LEALI CHE SI SONO COMPORTATE BENE" - VIDEO!

Da https://www.youtube.com/@klauscondicio

MILAN: BARONE, ‘CLUB NON RIUSCIRÀ A FARCI FUORI, LA CURVA NON MORIRÀ MAI’

il barone giancarlo capelli video k. davi 1

“Il Milan club ci vuole eliminare? Non ci riuscirà. Non ci saremo sempre“ A parlare con Klaus Davi è il leggendario ‘Barone’, leader degli Ultras della Curva sud, all’interno della nuova puntata dell’inchiesta di Davi sulle tifoserie rossonere e nerazzurre. “Sarà molto difficile farci fuori. Il club capirà che noi esistiamo. Noi saremo sempre presenti e non molleremo mai. ‘Mai arrendersi’ è il mio motto”, ha dichiarato il Barone.

Il leader degli Ultras ha anche annunciato probabili azioni concertate con le tifoserie di tutta Italia: “Ci stiamo organizzando tutti e non escludo iniziative comuni. Valuteremo durante il percorso come muoverci ma è presto per dire cosa faremo questa estate. Son sempre le squadre di alto livello che hanno prezzi improponibili, non si può pagare 120 euro un terzo anello al derby, è scandaloso per le famiglie.

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Viene penalizzata la tifoseria popolare ed è giusto che in tutta Italia si inizino a muovere. Non è mai troppo tardi per farlo”. Il Barone ha anche negato qualsiasi contatto con Giuseppe Sala, sindaco di Milano: “Con noi non si è mai fatto vivo nessuno…noi non facciamo politica. Noi della Curva sud Milano non siamo né rossi né neri, solo rossoneri, non ci siamo mai legati a nessun partito politico e rispettiamo tutti”. “Noi siamo per Allegri e Tare, due persone leali che si sono comportate bene. Per noi quello che conta è questo.

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Con Furlani siamo stati duri perché il Milan deve sempre puntare a vincere il campionato o almeno ad andare in Champions e senza un attaccante questo è molto complicato. Sono alcuni anni che il Milan non vince e noi vogliamo che la dirigenza che ha preso in mano la situazione ci dia delle soddisfazioni”, ha chiuso lo storico Ultras del Milan.

CRISI MILAN: LA CURVA PUNTA SU MALDINI E GALLIANI, SPUNTA ANCHE PIER SILVIO BERLUSCONI

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“Furlani è un interista porco d…”, “Furlani non ha fatto un c…. da quando è al Milan”, “E’ un cog…..”, “Ha sbagliato gli acquisti, ha investito ma male”, “Ibrahimovic meglio torni a casa, come dirigente non funziona”, “Cardinale ci ha presi tutti per cog….., oggi al posto della maglia del Milan indosso quella della Longobarda tanto tifare Milan o Longobarda in questo momento con lui al vertice è la stessa cosa”:

questi commenti fanno tutti parte del florilegio di insulti, invettive e bestemmie contro la dirigenza Milan e in primis rivolti a Furlani, Moncada e Ibrahimovic, ma anche a Gerry Cardinale. L’unico a salvarsi è l’allenatore Massimiliano Allegri che però, poche ore dopo la partita col Cagliari, è estato esonerato anche lui. “Ha fatto quello che poteva con i giocatori che aveva”, “Il problema non è lui ma i dirigenti”, è il pensiero comune dei tifosi sull’ormai ex mister.

FURLANI CARDINALE TARE IBRA

Klaus Davi non ha perso tempo e domenica si è precipitato in piazza Axum per seguire la manifestazione degli Ultras nell’ambito del suo maxi affresco delle tifoserie estremiste iniziato nel settembre 2024 dopo la morte di Antonio Bellocco, ex ultras interista.

I ‘curvaioli’ interrogati dal giornalista non si sottraggono al toto nomine su chi potrebbe succedere ai dirigenti cacciati poche ore fa dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Tra i nomi primeggiano quelli di Paolo Maldini e Adriano Galliani ma spunta anche il nome di Pier Silvio Berlusconi e qualcuno dice “meglio la fi…”.

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Nel documentato reportage la cui postproduzione è stata affidata a Massimo Saladino. Davi ritrae l’arrivo dei ‘Banditi’ in Piazza Axum chiamati a raccolti dal direttivo a seguito di un’intervista rilasciata da Cardinale a La Gazzetta dello Sport: “Cos’ha capito Cardinale dei milanisti e del milanismo?

Come può un proprietario di una delle squadre più blasonate del mondo e che è mancato agli stadi per oltre un anno per paura di essere contestato, arrogarsi il diritto di dire ai tifosi che la squadra va sostenuta anche quando la tifoseria del Milan non ha mai smesso di cantare anche di fronte a prestazioni imbarazzanti?”, è solo una parte del testo presente nella storica fanzine milanista distribuita allo stadio. Il raduno prepartita che si è mosso da Piazza Axum è culminato di fronte al Secondo Anello blu prima dell’ingresso allo stadio per la sfida Milan-Cagliari.

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Non si sottrae alle domande di Klaus Alessandro Capelli, alias ‘Barone’, che annuncia iniziative estive concertate con gli altri club contro il caro prezzi dei biglietti: “Son sempre le squadre di alto livello che hanno prezzi improponibili, non si può pagare 120 euro un terzo anello al derby, è scandaloso per le famiglie. Viene penalizzata la tifoseria popolare ed è giusto che in tutta Italia si inizino a muovere. Non è mai troppo tardi per farlo” e ancora, “Di noi tifosi non si libereranno, saremo sempre presenti e non molleremo mai”.

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Klaus Davi, punto di riferimento della Comunità ebraica di Milano per la comunicazione, si becca da alcuni tifosi anche insulti antisemiti: “ebreo, ebreo, ebreo di merda”, sui quali sorvola per non compromettere il lavoro di documentazione. Ieri, dopo il terremoto, Gerry Cardinale ha licenziato Furlani, Moncada, Tare ma anche il mister Massimiliano Allegri… Come reagiranno i tifosi ? Per ora una battaglia l’hanno vinta.

FONTE: Dagospia