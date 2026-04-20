E Adriana Poli Bortone si tatua la scritta MSI
VORREI LA PELLE…NERA – LA SINDACA DI LECCE, L’82ENNE ADRIANA POLI BORTONE, SI È FATTA TATUARE SUL POLSO LA SCRITTA “MSI”, PER RICORDARE IL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO, IL PARTITO POST-FASCISTA IN CUI HA MILITATO DI CUI QUEST’ANNO RICORRE L’80 ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE – IL TATUAGGIO È STATO FATTO NEL CORSO DELL'INAUGURAZIONE DEL “TATOO FEST” A LECCE…
Andriana Poli Bortone si tatua la scritta msi sul polso
(ANSA) - LECCE, 19 APR - Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l'80esimo anniversario e in cui Poli Bortone ha iniziato la sua lunga carriera politica.
Il tatuaggio è stato fatto nel corso dell'inaugurazione del Tatoo Fest a Lecce dove la sindaca è arrivata accompagnata da due amici fidati.
Andriana Poli Bortone si tatua la scritta msi sul polsoadriana poli bortoneAndriana Poli Bortone si tatua la scritta msi sul polso
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