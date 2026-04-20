E Adriana Poli Bortone si tatua la scritta MSI

VORREI LA PELLE…NERA – LA SINDACA DI LECCE, L’82ENNE ADRIANA POLI BORTONE, SI È FATTA TATUARE SUL POLSO LA SCRITTA “MSI”, PER RICORDARE IL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO, IL PARTITO POST-FASCISTA IN CUI HA MILITATO DI CUI QUEST’ANNO RICORRE L’80 ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE – IL TATUAGGIO È STATO FATTO NEL CORSO DELL'INAUGURAZIONE DEL “TATOO FEST” A LECCE…

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