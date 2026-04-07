Anna Foa ci racconta l'orrore dell'ultra destra israeliana

CHE BELLA GENTE MILITA NEL GOVERNO NETANYAHU – LA STORICA ANNA FOA: “IL MINISTRO BEN-GVIR È SEGUACE DEL KACH, IL PARTITO RAZZISTA, ANTIDEMOCRATICO ED ANTIARABO FONDATO NEL 1971 DA MEIR KAHANE. ADERENTE AL KACH FU BARUCH GOLDSTEIN, CHE NEL 1994 NELLA MOSCHEA DI HEBRON UCCISE 29 PALESTINESI IN PREGHIERA, POI ONORATO DAGLI ESTREMISTI COME UN SANTO. DOPO QUELL'EPISODIO, IL KACH FU SCIOLTO PER TERRORISMO, MA NON SCOMPARVE. TRA I SEGUACI C’È BEN-GVIR: GIOVANISSIMO, GODETTE DI UNA CERTA FAMA PER AVER MOSTRATO IN TV LO STEMMA DA LUI RUBATO DALLA MACCHINA DI RABIN DICENDO: ‘SIAMO ARRIVATI ALLA TUA MACCHINA, ARRIVEREMO ANCHE A TE’. FU PIÙ VOLTE ARRESTATO, QUASI MAI CONDANNATO E...”

Itamar Ben Gvir Benjamin Netanyahu

Sentiamo sempre più spesso parlare in Israele, a proposito dei più recenti sviluppi della politica del governo e in particolare dopo l'approvazione in parlamento della legge sulla pena di morte, di «rivoluzione kahanista». Il leader indiscusso di questa rivoluzione è il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit (potere ebraico).

meir kahane 2





















Ma si può davvero parlare di una «rivoluzione» kahanista, sottolineando con l'uso di questo termine una differenza sostanziale fra i precedenti governi della destra sionista e quello a cui Ben-Gvir partecipa, con poteri crescenti, dal 2022, quando Netanyahu, impossibilitato a formare un governo dopo successive e ravvicinate tornate elettorali, ha immesso nel governo il partito di Ben-Gvir e quello nazionale religioso dell'altro ministro sionista al potere più o meno ininterrottamente dall'inizio del secolo con Netanyahu e questo governo «kahanista»?

itamar ben gvir

Meir Kahane era un rabbino americano, nato a Brooklin, che diede vita negli Stati Uniti alla Lega di Difesa Ebraica, un movimento violento coinvolto in attività terroristiche. Nel 1971 Kahane emigrò in Israele, dove fondò un partito razzista, antidemocratico ed antiarabo, il Kach. Dopo diversi vani tentativi di essere eletto alla Knesset, Kahane ci riuscì nel 1983, nonostante l'avversione nei confronti suoi e del suo progetto politico degli stessi leader del Likud. Sappiamo che Shamir, il primo ministro del Likud dopo Begin, usciva dall'aula quando Kahane prendeva la parola.

meir kahane 3

Nel 1984, una legge introdusse il razzismo e il rifiuto del carattere democratico ed ebraico dello Stato fra gli ostacoli all'elezione parlamentare e Kahane fu espulso dal Parlamento. Tornò a New York, dove fu assassinato nel 1990 da un arabo.

Discepolo di Kahane e aderente al Kach fu Baruch Goldstein, che nel 1994 nella moschea di Hebron uccise, prima di essere ucciso a sua volta, ventinove palestinesi in preghiera, poi onorato dagli estremisti come un santo.

itamar ben gvir con lo stemma dell auto di rabin

Dopo quell'episodio, il Kach fu sciolto per terrorismo.

Ma non scomparve, e fra i suoi seguaci troviamo proprio l'attuale ministro della Sicurezza nazionale Ben-Gvir. Giovanissimo, costui godette di una certa fama per aver mostrato in tv lo stemma da lui rubato dalla macchina del primo ministro Rabin dicendo: «Siamo arrivati alla tua macchina, arriveremo anche a te», profezia presto realizzatasi. Fu più volte arrestato, quasi mai condannato, e per le sue posizioni politiche vicine al terrorismo non è stato accettato nell'esercito.

baruch goldstein

Oggi si propone come successore di Netanyahu, scorrazza nelle carceri insultando con violenza i detenuti palestinesi, ne determina la pena capitale con la legge da lui patrocinata, rende la polizia sempre più violenta, crea reparti di polizia speciali formati da estremisti. Più che il successore di Begin, Shamir e dello stesso primo Netanyahu, sarebbe il degno successore di Meir Kahane.

FONTE: DAGOSPIA





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