Esplode l'indignazione per i cori fascisti degli ultras veronesi nella stazione di Bologna

Così Andrea De Maria, deputato Pd, ha rilanciato la protesta del consigliere comunale, Detjon Begaj, sui cori dei tifosi del Verona che domenica ha giocato al Dall'Ara

L'esponente di di Coalizione Civica ha condannato lo "scempio assoluto di un video circolato su un canale che si chiama ' Portale Ultras ' [qui ripreso dal canale youtube del Corriere della Sera ] dove si vedono gli ultras del Verona sfilare scortati dalle Forze dell'ordine dentro la stazione di Bologna mentre fanno il saluto romano e scandiscono cori che inneggiano al Duce, ad Hitler".





Per il consigliere "un oltraggio alla memoria della città che va definito per quello che è, avvenuto nel luogo della strage del 2 agosto del 1980. Io peraltro sono sempre per le trasferte libere perché certi divieti ritengo che vengano applicati per uccidere il tifo, il calcio e costringere le persone a stare incollate alla TV e pagare gli abbonamenti. Ma il nazi-fascismo è un cancro, dentro e fuori dagli stadi".





La cosa buffa è che meno di due mesi fa, a metà gennaio, era stata vietata la trasferta a Verona per i tifosi residenti in provincia di Bologna