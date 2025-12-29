Perché il Campo dei Santi infiamma i cuori dei MAGA?

di Alessandro Smerilli

Sono passati quasi nove anni da quando, nel corso della prima presidenza statunitense di Donald J.Trump, Ugo Maria Tassinari, Donato Gallo, Giuseppe Parente e Mario Colella intervistarono Franco Freda, editore italiano di un controverso romanzo di uno scrittore francese, Jean Raspail nel frattempo scomparso. Il romanzo, amato dai principali leader delle varie destre europee, intitolato Il Campo dei Santi, era stato scritto nel 1973. Nella vecchia intervista Freda sconsigliò una lettura notturna del romanzo per non farsi avviluppare dall'angoscia scaturente dall'orda dei migranti provenienti dell’oceano indiano arenati e sbarcati nella Francia meridionale. Ora che Donald J. Trump è ridiventato presidente il libro finora semiclandestino è stato finalmente stampato tradotto in inglese. Ne parla in un saggio pubblicato su Atlantic un giornalista proveniente anch’egli dalle coste dell’oceano indiano e più precisamente dal Pakistan (potremmo immaginarcelo mentre sbarca da una carretta del mare arenata su qualche spiaggia americana) Idrees Kahloon, in modo pacato, tale da essere letto anche nelle ore sconsigliate da Freda.

Non molto tempo fa, una festa del libro come questa sarebbe stata impensabile: una celebrazione a Washington di uno dei romanzi francesi più famosi mai scritti. Ma in una gelida notte di dicembre, circa 50 persone si sono stipate al Butterworth’s, un ristorante di Capitol Hill prediletto dall’élite del MAGA, per celebrare la riedizione di The Camp of the Saints, che era andato fuori stampa in inglese decenni fa. Il romanzo distopico dello scrittore francese Jean Raspail descrive la distruzione della civiltà europea da parte di orde di migranti barbari che arrivano, non invitati, in barca. È stato per lo più vituperato fin dalla sua pubblicazione, nel 1973. Ma figure di spicco della destra francese lo hanno salutato come profetico, tra esse Marine Le Pen, che lo lesse per la prima volta a 18 anni e ne conserva una prima edizione autografata nel suo ufficio. Il romanzo ha anche influenzato due artefici delle politiche sull’immigrazione di Donald Trump: Stephen Miller, l’attuale vice capo dello staff, lo ha raccomandato in alcune email ai giornalisti di Breitbart News, e Steve Bannon, ex consigliere del presidente, vi fa spesso riferimento.

Fino alla sua ritraduzione e ripubblicazione a settembre da parte di una nuova casa editrice chiamata Vauban Books, “The Camp of the Saints” era stato come un samizdat [pubblicazione clandestina, ndt]. Edizioni in lingua inglese consumate circolavano tra molte mani. Quando Bannon mi suggerì di leggerlo qualche anno fa, mi resi conto che una copia cartacea poteva costare 200 dollari o più. La mia nuova edizione costa 25 dollari da Barnes & Noble. E ora eccola lì, distribuita alla festa da Butterworth’s organizzata dalla casa editrice agli ospiti che assaggiavano tartare di manzo su crostini.

Mentre sorseggiavano i loro cocktail, Ethan Rundell, che ha tradotto il romanzo ed è caporedattore di Vauban Books, ha letto un saggio del 2011 in cui Raspail rifletteva sulla notorietà e l’attualità del suo romanzo. Raspail pensava che l’Europa non avesse ascoltato il suo avvertimento e predisse che nel 2050 “in Francia ci saranno solo paguri, di origini diverse, tutti vissuti nelle conchiglie abbandonate dai rappresentanti di una specie scomparsa per sempre ma un tempo conosciuta come i francesi”. Ma, continuava Raspail, c’era speranza tra i cosiddetti isolati, i resistenti che insistevano per la preservazione della cultura europea. “C’è un’altra ipotesi: che questi ultimi isolati resistano al punto da impegnarsi in una sorta di Reconquista”. Gli ospiti si destreggiavano con drink e antipasti per applaudire. Nonostante la piacevolezza dell’ambiente – forse proprio per questo – la cupa irrequietezza che provavo da quando avevo finalmente letto “Il Campo dei Santi” cominciò a farsi ancora più intensa. Dall’edizione del dicembre 1994: deve essere il resto del mondo contro l’Occidente? Non credo che si debbano sopprimere i libri, incluso questo. Il campo dei santi non è un bel romanzo, ma è importante. La narrativa distopica aiuta a strutturare il mito politico; il mito politico aiuta a strutturare la politica.

Allo stesso modo in cui The Handmaid’s tale (“Il racconto dell’ancella” ) incombe sulla politica dell’aborto, o Terminator sull’intelligenza artificiale, “Il campo dei santi” incombe sulla politica dell’immigrazione – per un piccolo ma importante strato di pensatori e politici di destra. Illumina molto sulla visione del mondo dei conservatori nazionalisti che stanno emergendo in America, Francia e molte altre democrazie. Il problema è ciò che questa luce mostra: la profonda paura che la civiltà euroamericana, che in questa visione è inseparabile dal colore bianco della pelle, affronti una minaccia esistenziale rappresentata dall’immigrazione – e che misure straordinarie possano essere giustificate in risposta. Il Campo dei Santi è una storia apocalittica. Il titolo è preso in prestito dal Libro dell’Apocalisse, nei versetti che parlano di Gog e Magog, le orde sataniche che giungono alla fine dei giorni. Il loro “numero è come la sabbia del mare”; “salirono sulla distesa della terra e circondarono l’accampamento dei santi e la città amata”. Nel romanzo, l’accampamento dei santi è l’Europa; Gog e Magog è una flotta di migranti, forte di un milione di uomini, che salpa dall’India. L’infamia del romanzo è dovuta alla descrizione di questa orda come una massa insensata e come “la bestia”; non ha giovani, ma “bambini mostruosi”; puzza di escrementi per miglia e miglia (“il Gange emigrato puzzava, come mai prima aveva puzzato l’India carnale”); i suoi membri sono persone senza vergogna, ammassate così strettamente che “sui corpi, tra seni, natiche, cosce, labbra, dita, scorrevano fiumi di sperma”. La massa ha essenzialmente un membro parlante, il “coprofago” (letteralmente “mangia-merda”), che guida la flotta mentre il suo bambino mostruoso, demoniaco e deforme, gli siede sulla spalla. “Fu così che, tra merda e lussuria – ma anche speranza – l’Ultima Chance Armada si spinse verso Ovest”, scrive Raspail. Non concede alcuna umanità agli stranieri. Sono alla pari di zombie o alieni provenienti dallo spazio.

Raspail, scomparso nel 2020, era uno scrittore principalmente di diari di viaggio, vincitore di alcuni dei più prestigiosi premi letterari francesi. Secondo lui, l’idea del romanzo gli venne mentre soggiornava in una grande villa con vista sul Mediterraneo, quando gli venne un’irrefrenabile domanda: “E se arrivassero?”. I suoi difensori sostengono che i suoi critici siano troppo ossessionati dalle sue grottesche descrizioni dell’orda. “Il romanzo non è diretto contro i migranti; è diretto contro i francesi”, mi ha detto Rundell. “Erano quasi minacce generiche che apparivano all’orizzonte”. Il libro, ha detto, “non parla della caduta dell’Occidente, perché l’Occidente è già caduto. Semplicemente non lo sa. È rivelatore”.

Cosa fare con il libro più pericoloso d’America

Raspail dedica effettivamente la maggior parte del suo romanzo a mettere alla berlina le élite francesi. Sono così confusi dalle aspirazioni all’umanitarismo universale, dal senso di colpa per la colonizzazione, persino dalla dottrina sociale cattolica sull’immigrazione, che invitano alla la propria distruzione. Non riescono a vedere che i migranti già presenti in Francia sono una quinta colonna che aiuterà gli invasori nella loro ricerca. Nel romanzo, lo sventurato presidente del paese osserva che “ci sarà ancora un genocidio, ma saremo noi a scomparire”. Uno degli eroi di Raspail risponde affermativamente: “Moriremo lentamente, divorati dall’interno da milioni di microbi iniettati nel nostro corpo”. L’esercito francese, profondamente corroso dall’odio per se stesso, abbandona la sua missione e diserta piuttosto che aprire il fuoco sui migranti.

Ciò che la gente dice di ammirare di Raspail è la sua lungimiranza. L’articolo di copertina del 1994 dell’Atlantic sulle tendenze demografiche globali si apriva con una discussione su Il Campo dei Santi, “un romanzo controverso e oggigiorno difficile da reperire”. Éric Zemmour, opinionista francese di destra ed ex candidato alla presidenza, ha definito Raspail una Cassandra che “previde la ‘Grande Sostituzione’ dei popoli europei con le loro controparti del Sud del mondo”. Nel 2022, Viktor Orbán, primo ministro ungherese, tenne un discorso in cui raccomandava “Il Campo dei Santi” “a chiunque voglia comprendere gli sviluppi spirituali alla base dell’incapacità dell’Occidente di difendersi”. Nell’ultimo decennio, le migrazioni di massa indesiderate di persone verso l’Europa, molte delle quali via mare, e verso l’America attraverso il confine meridionale, hanno suscitato dibattiti che Raspail aveva previsto: alcuni pensatori umanitari ritengono che le frontiere dovrebbero essere effettivamente aperte a tutti coloro che desiderano asilo; i responsabili politici dell’Unione Europea e dell’amministrazione Biden hanno avuto esitazioni ad affrontare le migrazioni di massa.

Raspail si sbagliava, tuttavia, nel sostenere che “i servi della bestia” avrebbero reso la migrazione non controversa. Nel romanzo, afferma che “la Francia ha ingoiato avidamente l’anestetico: quando fosse arrivato il momento di amputarle entrambe le gambe, sarebbe stata pronta per l’operazione.” In realtà, le migrazioni e le ansie culturali sono diventate la nuova faglia della politica occidentale. La gente comune inorridisce di fronte alle immagini del caos ai confini, qui e in Europa; esprime voti di protesta contro i politici responsabili della cattiva gestione e li costringe a dimettersi. Allo stesso tempo, milioni di persone si sono assimilate attraverso canali ordinari senza annunciare la fine dei tempi, incluso, credo, me stesso, figlio di immigrati pakistani in America.

Le profonde radici americane del nazionalismo bianco

La rappresentazione disumanizzante dei migranti fatta da Raspail è impossibile da ignorare. “È molto potente per le sue immagini, quindi non si possono dimenticare quelle immagini una volta che le si sono immaginate”, mi ha detto Corina Stan, docente di letteratura comparata alla Duke University che ha scritto su “Il Campo dei Santi”. Il romanzo sull’invasione era un genere consolidato quando Raspail lo scrisse, ma lui, secondo Stan, “offrì una visione della migrazione che evocava una potente risposta emotiva. Ispirava paura, e quella paura poteva essere usata per scopi politici”.

L’influenza del romanzo è cresciuta nonostante le sue qualità estetiche. Persino i personaggi francesi, a cui viene concessa umanità e il potere di parola, sono di scarsa fattura: sono o bugiardi ripugnanti o dissidenti benpensanti. Gli eroi del romanzo sembrano essere Raspail in varie personificazioni – qui un professore di letteratura o un capitano di marina, lì un viceministro o un duca – tutti con un antenato secolare che ha combattuto gli Ottomani o altri invasori. Molti dei cattivi sono ecclesiastici, politici e giornalisti che si autoingannano e si rifiutano di riconoscere la loro imminente rovina finché non è troppo tardi. La maggior parte di loro incontra una morte orribile e violenta; le loro compagne vengono solitamente violentate prima di essere uccise.

I dissidenti non sono in grado di prevenire l’apocalisse, ma di solito raggiungono una sorta di catarsi uccidendo migranti o collaborazionisti. Un eroe, il capitano di una nave cargo, travolge i migranti indiani la cui imbarcazione si capovolge, uccidendone 1.000. “Come professoressa di letteratura francese, sono assolutamente convinta che questo non sia un buon romanzo”, mi ha detto la studiosa di Stanford Cécile Alduy. “Da un punto di vista letterario, la narrazione non è ben organizzata, lo stile ti trascina in basso, le metafore sono completamente fuori luogo”. L’imminente apocalisse travolge ogni altra considerazione romanzesca. “Non c’è interiorità; non c’è sviluppo dei personaggi; non c’è arco narrativo, a parte questa invasione”, ha detto Alduy.

Uno dei personaggi più strani è un certo Monsieur Hamadura, un uomo che Raspail descrive in un saggio separato come “un nativo di Poducherry, di un bellissimo nero dravidico”, che disprezza i suoi connazionali indiani, uccide molti dei migranti invasori e viene accolto dall’ultima colonia alla fine del romanzo dopo aver osservato: “Secondo me, essere bianchi non è una questione di colore della pelle. È uno stato mentale”. Un’idea destabilizzante: se la civiltà è uno stato mentale raggiungibile da chi ha la pelle scura, allora la migrazione non è un preludio alla disintegrazione.

Eppure qualsiasi suggerimento del genere è esplicitamente contraddetto da praticamente tutto il resto del romanzo. A un certo punto, Raspail scrive che coloro che inneggiavano al meticciato “parlavano in nome della morte. Solo una donna bianca può mettere al mondo un bambino bianco”. Le bombe cadono e gli eroi vengono annientati. La Francia è la prima tessera del domino a cadere; Alla fine del romanzo, la morte del mondo civilizzato è imminente.

Rundell, il traduttore della nuova edizione, mi ha detto che il libro era stato ingiustamente caricaturizzato durante gli anni in cui era rimasto per lo più introvabile. “Questo gioco di prestigio profondamente disonesto e antiletterario – mandare un libro fuori catalogo, assegnargli una reputazione profondamente screditante e poi usarlo per ottenere punti politici contro i propri nemici – è stato tra i motivi per cui abbiamo ritenuto importante dare a questo libro una seconda vita”. Per coloro che erano particolarmente motivati, il libro aveva guadagnato popolarità ancor prima che le copie fossero facili da reperire. Un recente profilo del New Yorker di Curtis Yarvin, il pensatore di estrema destra e pro-dittatura ammirato da J. D. Vance e Peter Thiel, racconta di una conversazione tra Yarvin e Renaud Camus, l’autore francese dell’influente pamphlet La grande sostituzione. Yarvin scoppiò a piangere mentre discuteva de “Il Campo dei Santi”, dicendo: “Voglio che i miei figli muoiano nel ventiduesimo secolo. Non voglio che vivano una sorta di folle Olocausto postcoloniale”.

Il presidente degli Stati Uniti usa un linguaggio altrettanto apocalittico riguardo all’immigrazione; Trump chiede di respingere un’invasione di immigrati che stanno “avvelenando il sangue del nostro Paese”; l’ICE [Immigration and Customs Enforcement, ndt] sta attirando nuove reclute per la campagna di deportazione del presidente con lo slogan “Difendi la patria”.

Il Campo dei Santi è solo uno dei modi in cui la destra francofona nativista ha influenzato la sua controparte americana. La destra americana potrebbe non conoscere Renaud Camus di nome, ma è certamente esperta delle sue argomentazioni secondo cui è in corso una grande sostituzione di nativi. Uno dei primi attacchi dell’amministrazione è stato il tentativo di abolire la cittadinanza per nascita, nonostante fosse garantita dal Quattordicesimo Emendamento. Dopo che un cittadino afghano avrebbe sparato a due membri della Guardia Nazionale a Washington, D.C., il mese scorso, uccidendone uno, Trump ha invocato una “migrazione inversa”, mutuando il concetto francese di reimmigrazione (un’idea che piace anche ai nazionalisti tedeschi del partito AfD).

I migranti si dirigono verso sud

Questa inquietante immagine di un Armageddon indotto dagli immigrati sta influenzando non solo la politica interna americana, ma anche la sua politica estera. Il 4 dicembre, l’amministrazione Trump ha reso pubblica la sua Strategia per la Sicurezza Nazionale, che ha sorvolato su grandi potenze concorrenti come Russia e Cina, e ha concentrato la sua ira sull’Europa. Il “declino economico del continente è eclissato dalla reale e più cruda prospettiva della cancellazione della civiltà” a causa di “tassi di natalità in calo”, “politiche migratorie che stanno trasformando il continente e creando conflitti” e “perdita di identità nazionali e di fiducia in se stessi”. L’amministrazione teme che “il continente sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno” e invita “l’Europa a rimanere europea, a riconquistare la sua fiducia in se stessa come civiltà”.

Queste dichiarazioni hanno delle conseguenze. Secondo il New York Times, il Segretario di Stato Marco Rubio ha incaricato i diplomatici americani all’estero di promuovere politiche migratorie più restrittive nei paesi che li ospitano. L’amministrazione Trump non è isolazionista; anzi, vuole che l’Europa sia dalla sua parte in quello che considera un nuovo scontro di civiltà.

Ci sono difficoltà più profonde nell’importazione di questo nazionalismo di sangue e terra in stile europeo. L’America è un paese molto più giovane, frutto di varie migrazioni di massa. C’è stata un’opposizione diffusa e talvolta violenta all’immigrazione di tedeschi, irlandesi, europei dell’Est, cattolici, tutti alla fine integrati nel corpo politico. Questo si riflette nei leader del Partito Repubblicano. Trump stesso è nipote di un tedesco [a cui fu tolta la cittadinanza tedesca per aver fatto il furbo col servizio militare e costretto a tornare in America dove morì di influenza spagnola mentre si manteneva facendo il barbiere a New York, ndt] e figlio di una scozzese; due delle sue tre mogli (che hanno dato alla luce quattro dei suoi cinque figli) sono nate nell’Europa dell’Est. Rubio è figlio di migranti cubani. Vance è orgoglioso di essere un montanaro scozzese-irlandese la cui famiglia è sepolta in un cimitero nel Kentucky orientale da cinque generazioni. Sua moglie, Usha, madre dei suoi tre figli, è nata in California da immigrati altamente istruiti provenienti dall’Andhra Pradesh, in India.

Per questo semplice fatto (e nonostante i suoi successi accademici e legali), è stata oggetto di feroci attacchi da parte di suprematisti bianchi come Nick Fuentes. Il punto non è che i Trump, i Rubio e i Vance non siano autentici americani. Il punto è che lo sono tutti, qualunque cosa i devoti del Campo dei Santi possano dire della loro genealogia.

