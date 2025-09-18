Il New York Times mena duro: Meloni primo premier imbevuto di neofascismo

"LA SIGNORA MELONI È LA PRIMA POLITICA IMBEVUTA DI NEO-FASCISMO A GUIDARE UNA GRANDE NAZIONE EUROPEA" - IL DURISSIMO EDITORIALE DEL "NEW YORK TIMES" CONTRO LA DUCETTA E CONTRO I DESTRORSI DI TUTTO IL MONDO CHE SFRUTTANO LA MORTE DI CHARLIE KIRK PER FARE LE VITTIME DI UN PRESUNTO CLIMA D'ODIO NEI LORO CONFRONTI - IL GIORNALE AMERICANO: "PARLARE DELL'ASSASSINIO DI KIRK SI INSERISCE PERFETTAMENTE NELLE LORO PREESISTENTI, E SPESSO ELABORATE, NARRAZIONI DI PERSECUZIONE ED ESCLUSIONE"

ANCONA - GIORGIA MELONI AL COMIZIO DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI ACQUAROLI

Con l'arrivo di Trump, la destra europea rivendica Charlie Kirk come uno di loro. Dopo decenni di rivendicazioni di persecuzione, i partiti un tempo emarginati si aggrappano all'assassinio dell'attivista americano come prova della loro vittimizzazione. Scrive il NYT.

Nonostante le numerose lingue parlate durante la convention internazionale dei partiti di estrema destra tenutasi questo fine settimana a Madrid, il nome di Charlie Kirk era l'unico sulle labbra di tutti.

"Si tratta di una mobilitazione", ha affermato André Ventura, leader del partito di estrema destra portoghese Chega, in forte espansione, dopo aver scatenato l'indignazione della folla per l'uccisione deI Kirk. "Di solito, la sinistra guarda a una tragedia e dice: 'Ok, quest'uomo è un eroe, rendiamolo un eroe'. Ma ora la destra e i conservatori stanno facendo lo stesso", ha detto Ventura. I leader di destra “dovrebbero pregare per Charlie Kirk, per la sua famiglia, ma non dovremmo nemmeno dimenticare il suo nome e usarlo".





giorgia meloni e clima di tensione in italia -

Il presidente Trump arriva in Europa in un contesto di fervore conservatore, mentre i partiti di estrema destra del continente sfruttano la morte di Kirk come punto di riferimento. Dopo decenni di vittimizzazione nei propri paesi, la destra europea è in ripresa. Sta vincendo le elezioni, guadagnando consensi tra i giovani elettori e godendo del sostegno di Trump, atterrato in Gran Bretagna martedì per una visita di Stato. E parlare dell'assassinio di Kirk si inserisce perfettamente nelle loro preesistenti, e spesso elaborate, narrazioni di persecuzione ed esclusione.

Domenica, Santiago Abascal, leader di Vox, il partito di estrema destra sempre più popolare in Spagna che ha ospitato l'evento, ha dichiarato che "l'assassinio di Charlie non è stato un caso isolato", aggiungendo: "Sappiamo che non ci uccidono perché siamo fascisti, ci chiamano fascisti per poterci uccidere".





giorgia meloni alla convention di vox

Giorgia Meloni, primo ministro italiano ed eroina della destra europea, ha iniziato il suo discorso video alla convention rendendo "omaggio a Charlie Kirk", ricordando, ha detto, "da quale parte ci sono violenza e intolleranza". […]

Tom Van Grieken, capo di un partito secessionista fiammingo del Belgio, ha detto alla folla che la destra avrebbe conquistato l'Europa con le idee, non come ha fatto la sinistra "con i proiettili come hanno fatto con Charlie Kirk".





giorgia meloni alla convention di vox

Il messaggio di Kirk, trentunenne fondatore di Turning Point USA, ha trovato eco nella camera di risonanza dell'estrema destra europea. I membri di destra del Parlamento europeo hanno battuto i pugni sui banchi quando gli è stato negato un minuto di silenzio a Strasburgo, in Francia, concesso, a loro dire, a George Floyd, l'uomo di colore ucciso dalla polizia in Minnesota. "Perché le vite dei neri contano, come è noto", ha detto a Madrid Afroditi Latinopoulou, leader del partito greco Voce della Ragione, "ma non le vite dei bianchi. Ora basta".

Sabato a Londra, più di 100.000 dimostranti hanno marciato in un raduno organizzato dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. Elon Musk, collegato tramite collegamento video, ha definito la sinistra "il partito dell'omicidio" e ha esortato i manifestanti a "reagire o a morire".

giorgia meloni alla convention di vox

Per decenni, l'Europa ha evitato i suoi partiti di estrema destra e ha creato cordoni sanitari per tenerli lontani dal potere. Quell'epoca è finita. Le posizioni intransigenti contro l'immigrazione sono diventate sempre più diffuse. Così come i leader dell'estrema destra. La signora Meloni, la prima politica imbevuta di neofascismo a guidare una grande nazione europea, è considerata una pioniera.

I partiti conservatori più tradizionali, desiderosi di rimanere rilevanti, hanno cercato alleanze con tali gruppi, alimentando dibattiti sulla loro legittimazione o normalizzazione degli estremisti. In Francia e Germania, il sostegno a partiti un tempo tabù continua a crescere, con l'incoraggiamento degli Stati Uniti sotto la presidenza Trump. […]

charlie kirk jd vance

Parlando a Monaco di Baviera a febbraio, il vicepresidente JD Vance ha implicitamente difeso l'estrema destra tedesca di Alternativa per la Germania. "Non c'è spazio per barriere", ha affermato. Musk è stato più esplicito, scrivendo: "Solo l'AfD può salvare la Germania". La trasformazione di Kirk in una sorta di Che Guevara per la destra ha segnato una nuova fase.

Per decenni, l'estrema destra europea si è sostenuta nella freddezza politica con una cultura del martirio. I conservatori spagnoli hanno fatto riferimento ai prigionieri politici e ai cattolici assassinati dai comunisti durante la guerra civile spagnola. Più di recente, Abascal ha usato la morte di Kirk per evocare decenni di terrorismo da parte di un movimento separatista che prendeva di mira, tra gli altri, i nazionalisti. In Italia, Meloni è stata educata a venerare i fascisti uccisi dai partigiani e gettati nelle voragini del nord Italia, e anche i militanti di estrema destra uccisi dagli estremisti di sinistra durante le battaglie di strada e il terrorismo interno degli anni '70.

MURALE DEDICATO A CHARLIE KIRK

Per quanto queste e altre storie di persecuzione fossero motivanti per i gruppi nazionalisti emarginati, raramente hanno avuto risonanza oltre i confini nazionali. E gli sforzi per trasformare l'onda anti-establishment dell'ultimo decennio in un movimento internazionale hanno vacillato. Dopo essere stato cacciato dalla Casa Bianca nel 2017, il populista americano Steve Bannon ha viaggiato in lungo e in largo per l'Europa cercando di arruolare leader di destra in un'iniziativa sfortunata chiamata "The Movement".

charlie kirk

La mobilitazione attorno a Kirk è stata diversa, ha aggiunto, perché l'influencer ha trovato riscontro in una popolazione di giovani conservatori in forte espansione, più presente online. Tertsch ha affermato che Kirk era un personaggio ricercato dai leader alle convention conservatrici negli Stati Uniti. […]

Ventura, di Chega, ha aggiunto che l'assassinio, ripreso dalle telecamere e immediatamente condiviso in una "cultura dell'immagine" globale, ha contribuito a spiegare perché Kirk fosse diventato un simbolo così potente. Inoltre, ha aggiunto, "forse perché è avvenuto negli Stati Uniti".