Vox, volano gli stracci: una truffa piramidale in una struttura da setta





Un terremoto politico scuote in Spagna il partito di estrema destra Vox, dopo che l'ex portavoce del gruppo parlamentare alle Baleari, Idoia Ribas, ha lanciato pesanti accuse contro la leadership nazionale, definendo la forza guidata da Santiago Abascal una "truffa piramidale con struttura da setta".

Secondo quanto ha denunciato Ribas in conferenza stampa, citata oggi dai media iberici, il partito avrebbe messo in atto un piano per accumulare "ingenti quantità di denaro pubblico" dirottando i fondi destinati alle sedi locali di Vox per l'attività parlamentare alla Fondazione Disenso, presieduta "a vita" dallo stesso leader Santiago Abascal.

"L'interesse di Abascal non sono gli spagnoli ma il denaro per trasferirlo alla sua fondazione Disenso per arricchirsi. Io stessa ho subito pressioni per trasferire ingenti somme di denaro", ha assicurato l'ex portavoce, attualmente deputata indipendente, dopo aver lasciato il gruppo del partito di estrema destra, a suo dire a causa di "attacchi, molestie e maltrattamenti".

Ribas ha segnalato che all'inizio della legislatura, i vertici nazionali di Vox hanno esercitato pressioni sugli otto deputati eletti nell'arcipelago (dei quali oggi restano cinque, dopo tre dimissioni) perché trasferissero il 10%i della dotazione pubblica del gruppo regionale al partito e, da questo, alla fondazione Disenso. Quantità poi elevata al 50% dopo l'uscita della portavoce.

La deputata ha anche rivelato "manovre della direzione" di Vox per "destabilizzare il governo delle Baleari", ritirando in maniera strumentale l'appoggio all'esecutivo del Partito Popolare nel gennaio 2024.