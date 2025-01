Il governo britannico congela i beni di Blood and Honour

SVASTICHELLE IN THE UK! - IL GOVERNO BRITANNICO HA CONGELATO I BENI DEL GRUPPO NEONAZI "BLOOD AND HONOUR" ("SANGUE E ONORE"), A CAPO DI UNA RETE INTERNAZIONALE DELL'ULTRADESTRA E SOSPETTATO DI ESSERE COINVOLTO IN ATTIVITÀ TERRORISTICHE -IN FRANCIA L'ORGANIZZAZIONE È STATA SCIOLTA NEL 2019; LO STESSO ANNO È STATA INSERITA DAL CANADA NELLA LISTA DEI GRUPPI TERRORISTICI - TRA I SEGUACI DEL GRUPPO ANCHE ANDERS BEHRING BREIVIK, LO STRAGISTA NORVEGESE CHE NEL 2011 UCCISE 77 PERSONE...

neonazisti Blood and Honour (ANSA) - Il governo britannico ha annunciato il congelamento dei beni di un noto gruppo neonazista, 'Blood and Honour' (Sangue e Onore), a capo di una rete internazionale dell'ultradestra e sospettato "di essere coinvolto in attività terroristiche". "Tutti i beni e le risorse economiche posseduti o controllati da Blood and Honour o dai suoi membri devono ora essere congelati", si legge in una nota del ministero del Tesoro. L'iniziativa rientra nelle azioni intraprese dall'esecutivo laburista contro il terrorismo di estrema destra. Fondata nel Regno Unito nel 1987 da Ian Stuart Donaldson, cantante di un gruppo rock dell'ultradestra, Blood and Honor, il cui nome si ispira all'inquietante motto delle SS "sangue e onore", è formato da skinhead sostenitori del suprematismo bianco, che fra l'altro organizzano concerti con band neonaziste. neonazisti Blood and Honour In Francia l'organizzazione è stata sciolta con decreto ministeriale nel 2019. Lo stesso anno è stata inserita dal Canada nella lista dei gruppi terroristici. Anders Behring Breivik, lo stragista norvegese razzista che nel 2011 uccise 77 persone nel suo Paese dopo un attacco contro un raduno di giovani laburisti, aveva dichiarato nel 2022 di essere un seguace del gruppo.

FONTE: DAGOSPIA

Ps (umt): In realtà Breivik non era per niente nazista. Anzi, era un devoto fallaciano, un conservatore cristiano...

