Nove anni dopo, Breivik. L'autore dell'omicidio di massa in Norvegia? Un conservatore cristiano

Così come è notevole la circostanza che come luogo per l'omicidio di massa (uso l'espressione introdotta dalla criminologia americana per distinguerla dalla strage: in Italia costituendo un'unica fattispecie di reato normalmente non vengono distinte) sia stato un raduno politico giovanile. E veniamo, infine, alla personalità dell'attentatore che è stato arrestato. E' un norvegese di 32 anni, alto un metro e novanta, a cui la polizia attribuisce legami con l'estremismo di destra e di idee anti islamiche, proprietario di una carabina automatica e di una pistola regolarmente registrate. non c'è traccia, però, nel suo curriculum di episodi di violenza politica o di altro genere, né elementi che alludono a particolari psicopatologie. E lui stesso, sul profilo facebook (che è diventato ormai lo strumento più immediato per i profiler, vedi Tucson ), si definisce come un "conservatore cristiano". Ecco il ritratto che ne offre "La Repubblica.it":