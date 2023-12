Fight club a piazza Navona: Corradetti jr. alla sbarra per tentato omicidio

Fabio Corradetti

. Un nome noto alle forze dell’ordine: già condannato a 6 anni per l’assalto alla Cgil dell’ottobre 2021,

Giuliano Castellino

Forza Nuova [il processo principale con i tre leader Castellino, Fiore e Aronica, andrà a sentenza dopodomani, 20 dicembre ndb]. , ex leader di20 dicembre

È il 21 agosto 2021, notte di mezza estate in piazza del Fico. A due passi da piazza Navona, va in scena un’aggressione violentissima: in sei vengono pestati a sangue senza motivo da un gruppo di coetanei. Alla testa della gang, questione di cui a distanza di oltre due anni si discute in tribunale, c’eraè il figlio della compagna di