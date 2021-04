Quell'appello di Fioravanti: ricostruiamo noi la storia delle stragi prima che lo facciano i pentiti

". Entra subito nel vivo la lunghissima lettera (10 pagine e mezzo dattiloscritte a spazio 1) che Valerio Fioravanti scrive a Mario Tuti il 22 novembre 1982. Il testo, qui pubblicato la settimana scorsa, rappresenta un documento fondamentale per ricostruire lo scontro politico tra le diverse componenti dei "prigionieri neri" e che vedrà esponenti di spicco del "gruppo Fioravanti" passare in tempi brevi da un impegno per la "ricostruzione storica" delle stragi a un dichiarato pentimento.Per Valerio infatti "".

L'occasione per aprire i conti con Ordine Nuovo è il processo per l'omicidio Leandri, in cui sono imputati Fioravanti e Calore (nella foto con Bruno Mariani, sullo sfondo Paolo Signorelli), che Valerio definisce più avanti "ideologo" del loro gruppo. I due hanno scelto, "per evitare fughe in avanti", di "procedere per piccole provocazioni (...) per non attrarre subito in contrasto con quanti in buona fede 'credevano' nei vari CONCUTELLI-SIGNORELLI". Quindi "niente minacce, niente condanne" ma soltanto un "invito all'autocritica".

In realtà i toni giudiziari ci stanno tutti: "Il movimento rivoluzionario sta riesaminando tutto il suo passato e la 'vicenda' dei vecchi militanti. Nel caso specifico di CONCUTELLI sono anche emersi (sappiamo che ha fatto diverse cose buone che sono servite al costituendo MR e altre che stiamo ancora utilizzando, ma guardando bene) se non già veri e propri errori, quantomeno degli incidenti e delle imprecisioni. Al momento il nostro giudizio su di lui è sospeso".

Il messaggio di Fioravanti e c. è chiaro: rottura con i vecchi ma disponibilità a reinserirli nella nuova realtà "dopo una nuova critica e autocritica". In particolare il "capo dei Nar" cita un "4° documento" con chiari riferimenti a SIGNORELLI, FREDA e TUTTI I VECCHI. Un documento decisamente dai toni aggressivi se il giudice Minna che lo intercetta lo interpreta come una "minaccia di morte" per Signorelli e lo manda in isolamento. "Noi ritenevamo urgente prendere posizione su una serie di 'fatti specifici', che sarebbero ben presto venuti alla luce grazie ai pentiti" e quindi è opportuno che "il m.r. dovesse precedere i pentiti dando una sua versione" assumendo come dato di partenza "una radicale messa in discussione del concetto di OMERTA'".

Che cosa spinge Fioravanti a forzare i tempi? Nell'autunno del 1982 si è aggiunto un solo pentito di rilievo, Walter Sordi, che però è troppo giovane per avere un peso nella narrazione della stagione stragista. Gli altri pentiti "neri", suo fratello Cristiano e gli ordinovisti di ultima generazione Tisei, Bianchi e Aleandri, sono detenuti da più di un anno. Evidentemente le loro testimonianze al processo Leandri hanno fatto scattare il campanello d'allarme per lui e Calore, che hanno idee ben definite: "Per quel che riguarda FREDA avevamo ormai chiara la sua posizione per quel che riguarda la banca dell'agricoltura e i suoi legami col Caccola mentre per Piero ci stavano sul gozzo Leighton e soprattutto i baschi". L'appello a Mario Tuti a rompere gli indugi e schierarsi apertamente è esplicito: "Dalle tue lettere ho capito che alcune di queste storie tu non le conosci bene (...) e se non ti decidi a venire tra noi non potrai conoscerle per altro tempo ancora. Quindi per ora devi fidarti delle nostre parole e delle nostre 'abilità investigative'". Mario Tuti decise di non fidarsi.