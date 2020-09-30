Un appello da Alessandro Pucci oscurato da Facebook

Riceviamo e pubblichiamo:
È LA MIA VOCE OSCURATA !!!
CARI AMICI/CHE...
SONO ALESSANDRO PUCCI E VI SCRIVO DALL'ESILIO PER SALUTARVI SPERANDO UN GIORNO DI POTER TORNARE SU FACEBOOK.
QUESTO MESSAGGIO RILANCIATO DA MOLTI AMICI STRETTI, È L'UNICO MODO PER COMUNICARVI CHE PER ORA FACEBOOK MI HA DISATTIVATO TUTTI I TRE (3) PROFILI CON 14.000 "AMICIZIE" E PURE, NON MI LASCIA DOPO 1 GIORNO RIENTRARE IN UN NUOVO PROFILO CREATO SU FACEBOOK LITE.
QUINDI A MALINCUORE BANNATO DAI DEMOCRATICI AMMINISTRATORI, VI SALUTO A MIO MALINCUORE.
UN SISTEMA DIABOLICO CHE NON CAPISCO, PERCHÉ HO PUBBLICATO SOLO COMMENTI E RILANCIATO NOTIZIE NON OFFENDONO NE MOLESTANO.
HO PROVATO A RIENTRARE NEI MIEI PROFILI E SUL NUOVO PROFILO SU FACEBOOK LITE, MA IL SISTEMA "DEMOCRATICO" MI RESPINGE.
GRAZIE PER LA VOSTRA AMICIZIA.
È SOLO E SARÀ SOLO X ORA UN ARRIVEDERCI!!!
LA MAIL PER PUBBLICI CONTATTI È:
alessandro.pucci59@gmail.com
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