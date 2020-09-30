 Un appello da Alessandro Pucci oscurato da Facebook - <b>FascinAzione</b>

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mercoledì 30 settembre 2020

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Un appello da Alessandro Pucci oscurato da Facebook


Riceviamo e pubblichiamo:

È LA MIA VOCE OSCURATA !!!

CARI AMICI/CHE...

SONO ALESSANDRO PUCCI E VI SCRIVO DALL'ESILIO PER SALUTARVI SPERANDO UN GIORNO DI POTER TORNARE SU FACEBOOK.

QUESTO MESSAGGIO RILANCIATO DA MOLTI AMICI STRETTI, È L'UNICO MODO PER COMUNICARVI CHE PER ORA FACEBOOK MI HA DISATTIVATO TUTTI I TRE (3) PROFILI CON 14.000 "AMICIZIE" E PURE, NON MI LASCIA DOPO 1 GIORNO RIENTRARE IN UN NUOVO PROFILO CREATO SU FACEBOOK LITE.

QUINDI A MALINCUORE BANNATO DAI DEMOCRATICI AMMINISTRATORI, VI SALUTO A MIO MALINCUORE.

UN SISTEMA DIABOLICO CHE NON CAPISCO, PERCHÉ HO PUBBLICATO SOLO COMMENTI E RILANCIATO NOTIZIE NON OFFENDONO NE MOLESTANO.

HO PROVATO A RIENTRARE NEI MIEI PROFILI E SUL NUOVO PROFILO SU FACEBOOK LITE, MA IL SISTEMA "DEMOCRATICO" MI RESPINGE.

GRAZIE PER LA VOSTRA AMICIZIA.

È SOLO E SARÀ SOLO X ORA UN ARRIVEDERCI!!!

LA MAIL PER PUBBLICI CONTATTI È:

alessandro.pucci59@gmail.com

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di Ugo Maria Tassinari

di a la/s
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