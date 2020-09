9 settembre 1980. L'omicidio di Ciccio Mangiameli. La versione dei Nar

Le due auto escono da Roma e si dirigono verso il mare. Arrivano alla pineta di Castelfusano, in un posto chiamato Casina del bosco. Rallentano, spengono i motori e invitano Mangiameli a uscire dall’auto. Valerio gli si avvicina, mentre Cristiano tira fuori una pistola e gliela punta addosso. Ciccio viene portato da Valerio, Cristiano e Vale dentro la boscaglia, mentre la Mambro e Mariani restano alle auto.

Ecco come Cristiano ha ricostruito la scena al processo:

«Mi volete uccidere?» chiese Mangiameli. Valerio gli afferrò i polsi, strattonandolo e urlando: «Hai finito di rubare», e poi esclamò, rivolgendosi al fratello: «Non ho più niente da dire». Cristiano Fioravanti esplose un colpo, mirando alla testa, all’altezza dell’orecchio. La vittima stramazzò al suolo. Cristiano svitò dall’arma il silenziatore. Il cuore di Mangiameli batteva ancora.

Valerio prese la pistola di Cristiano, gli applicò il silenziatore e sparò un altro colpo. Vale, su suggerimento di Valerio Fioravanti («Vediamo se riesci finalmente ad ammazzare qualcuno»), con la medesima arma consumò l’orrido rito, esplodendo un terzo colpo, mirando anche lui alla testa. Da una delle autovetture furono presi due sacchi di plastica tipo nettezza urbana. Sopraggiunsero Francesca Mambro e Mariani. Il cadavere, inserito nei sacchi, fu lasciato sul posto, occultato in un cespuglio. Cristiano Fioravanti rientrò a Roma, viaggiando in macchina con Mariani. Da solo raggiunse l’abitazione di Massimo Sparti, con il quale pranzò. Si accorse di piccole tracce di sangue sulle scarpe e sui pantaloni e raccontò all’amico, a giustificazione, di aver avuto una lite per motivi di viabilità stradale. La sera, i cinque complici cenarono insieme in un ristorante. Cristiano Fioravanti e Mariani arrivarono per primi. Vale, Valerio Fioravanti e Mambro con notevole ritardo.

Essi riferirono che, dopo aver appesantito il cadavere con «piombi» da sub [...], lo avevano gettato in un laghetto. L’occultamento-soppressione del corpo avrebbe consentito l’attuazione del piano che prevedeva l’uccisione di Sara Amico [moglie di Mangiameli, N.d.A.], che era «più pericolosa di Mangiameli» e, soprattutto, di Fiore e Adinolfi «per ripulire il vertice di Tp» i cui capi erano ritenuti «profittatori e traditori».



Il «professore» doveva essere «fermato» perché, pur essendo inaffidabile e moralmente poco adatto, era in procinto – su incarico di Fiore e Adinolfi, egualmente colpevoli – di assumere la direzione politica di un numero rilevante di giovani del Movimento.

Ma, liquidandolo, c’era il rischio che il progetto di evasione di Concutelli, del quale progetto era stato promotore, saltasse. La moglie, e così Volo e così «chiunque di quell’entourage», avrebbero potuto informare l’Autorità. Per cui «dovevano morire tutti quelli che potevano rivelare» l’intenzione del gruppo di liberare l’assassino del giudice Occorsio. Il corpo della vittima fu arrotolato in un telo di cellophan (e non in sacchi per la spazzatura) e la notte, dopo lo zavorramento, precipitato in un laghetto.

Era stato comprato un coltello da cacciatore, perché «la teoria dice che per far sparire un cadavere bisogna aprirgli la pancia [...] per evitare che la putrefazione», gonfiando lo stomaco, lo faccia galleggiare, ma lo squarciamento non fu effettuato. Raggiunsero il ristorante, dove li aspettavano gli altri complici, con notevole ritardo. Era prevista per i giorni successivi la «ricerca» di Fiore e Adinolfi per ucciderli, ma il rinvenimento del cadavere bloccò il piano.

Ecco la versione della Mambro, sempre in dibattimento:

Mangiameli, entrato in contatto con loro per realizzare l’evasione di Concutelli, nel marzo del 1980 doveva partecipare alla rapina di armi del distretto militare di Padova, facendola fallire con il suo comportamento. Nell’aprile non si era fatto trovare a Palermo, dove si erano recati per liberare Concutelli. Nel luglio li aveva ospitati a Tre Fontane per poi cacciarli via accampando ragioni di famiglia. Aveva dato ospitalità al latitante Luigi Ciavardini per un giorno o due, «sbolognandolo» quindi perché non voleva correre rischi. Aveva preso in affitto per loro la villetta di Taranto, che doveva servire da base per l’operazione Concutelli [nell’autunno del 1980 Concutelli doveva essere trasferito al carcere di Taranto per essere processato per un sequestro di persona, N.d.A.], riuscendo a lucrare denaro separatamente da Valerio e da Vale. Era un «razzista» e parlava male del «negretto» Vale. Ragionava politicamente in termini di organizzazione verticistica con capi, capetti e poveri disgraziati che dovevano fare le rapine pro dirigenti. Ai primi di settembre lei e Valerio da Taranto raggiunsero Roma al fine di studiare ed attuare il disarmamento di una pattuglia di Granatieri di Sardegna, dato che a loro servivano alcuni fucili Fal per assaltare il «blindato» durante una delle traduzioni di Concutelli. Vennero a sapere che Mangiameli si trovava a Roma. Gli fu dato un appuntamento in una zona centrale. Raggiunsero la pineta. Lei teneva d’occhio l’entrata del vialetto. Mangiameli, vedendo insieme Vale e Fioravanti, capì e disse che avrebbe dato loro tutto quello che volevano: «la macchina, i soldi, la casa».

Dal chiarimento che bisognava chiedergli, «si finì a tutt’altra faccenda».

Il cadavere emergerà dal laghetto di Tor de’ Cenci e verrà scoperto appena due giorni dopo, facendo saltare il progetto dei Nar. (1-continua) Fonte: Nicola Rao: Il piombo e la celtica Il Pdf dello speciale di Fascinazione per il trentennale

