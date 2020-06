20 giugno 1978: Macchi arrestato per una bomba alla Sip. Trent'anni dopo racconta la vera storia del Mrp

Ma sentiamo Macchi:

Intanto una premessa d’obbligo. Non entrerò in alcun contraddittorio specifico con risultanze penali o dichiarazioni di collaboratori, perché non è nel mio stile. Ritengo solo di fare alcune puntualizzazioni di verità, che sono doverose. È la mia parola e basterà sicuramente per chi la saprà apprezzare.

Allora comincerò col dire che le rivendicazioni degli attentati le ho scritte sempre io, anche quando non sono stato fisicamente presente a quelle azioni. Erano rivendicazioni di poche parole e molto concettuali. Al contrario, ne sono state accreditate alle cronache alcune con testi mai esistiti, a paternità di un pentito apparso postumo... È falso. Questo «collaboratore» era un codardo, un delatore, un provocatore senza capacità. E non certo della nostra cultura, per poterci stare vicino. Ma lo stesso Calore ha parlato in diverse occasioni di una fornitura di bombe da parte di Fachini e persino di uno stock di timer provenienti da quello acquistato da Freda nel 1969 e utilizzato per gli attentati del 12 dicembre. Macchi chiarisce:

Cercare collusioni con figure equivoche è sempre stata arte dei governanti di quei tempi. Sarebbe divertente raccontarle come ci appro-priammo di tutto l’esplosivo di cui facemmo uso. Ma non glielo faccio questo regalo. Posso però affermare che non abbiamo mai avuto bisogno di alcuno che ci appoggiasse. E che non ci fidavamo di nessuno che non fosse della nostra generazione. Noi eravamo «noi» e non ci si avvicinava nessuno, perché eravamo anche pericolosi...

