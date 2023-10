Il dirottamento di Ronchi e la mancata verità su Peteano

Il 6 ottobre 1972 nel tentativo di dirottare un fokker dell’ATI diretto da Ronchi dei Legionari a Vienna fu ucciso in un blitz delle forze dell'ordine, dopo alcune ore di trattative (la richiesta per liberare i passeggeri era la libertà per Franco Freda e duecento milioni per finanziare la guerriglia nera), Il 6 ottobre 1972 nel tentativo di dirottare un fokker dell’ATI diretto da Ronchi dei Legionari a Vienna fu ucciso in un blitz delle forze dell'ordine, dopo alcune ore di trattative (la richiesta per liberare i passeggeri era la libertà pere duecento milioni per finanziare la guerriglia nera), Ivano Boccaccio, l'ex parà e militante della cellula terroristica udinese composta da ordinovisti rientrati nel partito.





Paolo Morando sulle pagine del Domani - che coinvolgeva un velivolo italiano: il piano sembra ricalcare la straordinaria storia di D.B. Cooper, il dirottatore americano fuggì in paracadute. Figura misteoriosa e mai identificata, Cooper è stato oggetto di film e documentari. L’ultima è una serie in quattro puntate su Netflix Era la prima azione terroristica - ci ricordasulle pagine del- che coinvolgeva un velivolo italiano: il piano sembra ricalcare la straordinaria storia di, il dirottatore americano fuggì in paracadute. Figura misteoriosa e mai identificata, Cooper è stato oggetto di film e documentari. L’ultima è una serie in quattro puntate su Netflix





Carlo Cicuttini, ed era stata usata per sparare nel parabrezza dell'auto trappola usata per attrarre i carabinieri e farne Felice Casson e la successiva assunzione di responsabilità di Vincenzo Vinciguerra permetterà di ricostruire i fatti. La pistola trovata a fianco al suo cadavere, una calibro 22 regolarmente denunciata, era di proprietario del segretario missino di un paesino della valle del Natisone,, ed era stata usata per sparare nel parabrezza dell'auto trappola usata per attrarre i carabinieri e farne strage a Peteano la sera del 31 maggio 1972. Una prova evidente non utilizzata. Nonostante i loro tre uomini morti i carabinieri devieranno pesantemente le indagini per anni, costruendo prima una pista rossa e poi portando alla sbarra un gruppo di malviventi. Solo l'ostinazione die la successiva assunzione di responsabilità dipermetterà di ricostruire i fatti.

Vinciguerra, costituitosi nel 1979, è da allora detenuto e attualmente sconta l'ergastolo non avendo beneficiato di un solo giorno di permesso. Carlo Cicuttini dopo un quarto di secolo di latitanza, fu attirato in Francia con l'offerta di un posto di lavoro allettante e da lì estradato in Italia, per scontare la sua condanna all'ergastolo. A nulla era servita l'operazione alle corde vocali - che secondo Vinciguerra sarebbe stata finanziata da Almirante - per scongiurare il riconoscimento come autore della telefonata che portò i carabinieri sull'auto trappolata. Cicuttini è morto a febbraio 2010 di un tumore diagnosticatogli un anno primo.





