Marine Le Pen: resta la condanna ma potrà candidarsi all'Eliseo

7 lug 2026 15:29

MARINE LE PEN CONDANNATA: MA PUO’ CORRERE PER L’ELISEO - LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI PARIGI SULL'UTILIZZO DEI FONDI DEL PARLAMENTO EUROPEO CONFERMA LA CONDANNA PER LA ZARINA SOVRANISTA FRANCESE. ALLEGGERITA LA PENA RISPETTO AL PRIMO GRADO: TRE ANNI DI CARCERE, DI CUI DUE CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE E UNO DA SCONTARE CON IL BRACCIALETTO ELETTRONICO. LA CORTE RITIENE CHE UNA PARTE DELLA PENA SIA GIÀ STATA SCONTATA E QUINDI PUO’ PRESENTARE LA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI DELLA PRIMAVERA DEL 2027. COSA FARA’ ORA MARINE? CORRERA’ IN PRIMA PERSONA O LANCERA’ IL DELFINO BARDELLA? L’INCOGNITA BRACCIALETTO ELETTRONICO. NELLE ULTIME SETTIMANE LA LEADER DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL AVEVA ESCLUSO L'IPOTESI DI CONDURRE UNA CAMPAGNA ELETTORALE “DA DONNA NON LIBERA”…

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