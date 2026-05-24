Vallanzasca, la Gazzetta e il fantomatico progetto di rapire Van Basten

(umt) Secondo un boss della mala del Brenta Renato Vallanzasca avrebbe progettato e cominciato a organizzare il sequestro di Marco Van Basten, centravanti milanista dal 1987 al 1995. La sua squadra del cuore. Peccato che la Gazzetta non abbia fatto la minima verifica dei fatti: Giampaolo Manca parla di mesi di pedinamento ma l'unico periodo di "libertà" di René negli anni milanesi del fuoriclasse olandese dura 20 giorni: tra luglio e agosto 1987. Prima ancora che il centravanti arrivasse a Milano

"VALLANZASCA AVEVA UN PIANO PER RAPIRE VAN BASTEN, MA RINUNCIÒ PERCHÉ NON VOLEVA FARE UN FAVORE ALL’INTER" - LE RIVELAZIONI DI GIAMPAOLO MANCA, "DOGE" DELLA MALA DEL BRENTA: "CON RENATO VALLANZASCA CI VOLEVAMO BENE, LUI ERA MILANISTA COME ME. MI RACCONTO’ CHE VOLEVA PRENDERE MARCO VAN BASTEN E CHIEDERE UN RISCATTO. DICEVA CHE LO AVEVANO PEDINATO PER MESI" - UNA DOMENICA ANDAI ALLO STADIO DA LATITANTE DI NASCOSTO, MILAN-CAGLIARI 2-2, DOPPIETTA DI RIVA, MA MI RICONOBBERO IN TV. DA QUEL MOMENTO CAPII CHE…”

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