Armi e materiale pedopornografico: denunciati 13 nazi-baby

SO' RAGAZZI, MA SO PURE "NAZI" – A SIENA, 13 MINORENNI SONO STATI DENUNCIATI PER DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI, DETENZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO, PROPAGANDA DI IDEE FONDATE SULL’ODIO RAZZIALE, ETNICO E APOLOGIA DEL MOVIMENTO FASCISTA E NAZISTA – IN CASA DEI RAGAZZINI SONO STATI TROVATI BUSTI DEL DUCE, COLTELLI, PISTOLE SCACCIACANI, TIRAPUGNI CON L’EFFIGIE DELL’AQUILA DEL REICH E VARI OGGETTI DI MEMORABILIA NAZISTA – I PISCHELLI CONDIVIDEVANO IN CHAT ANCHE FOTO E VIDEO PEDOPORNOGRAFICI (IN ALCUNI DEI QUALI SONO COINVOLTI NEONATI) – COM’È POSSIBILE CHE I GENITORI NON SI SIANO ACCORTI DI NIENTE?

Estratto dell’articolo di Matteo Scardigli per www.iltirreno.it

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«I genitori? Esterrefatti», commenta il commissario capo Fausto Cammisa, e precisa come da parte di alcuni di essi solo «in minima parte (per fortuna) c’è stato un tentativo di sminuire quella che è stata appurata essere la gravità dei fatti».

Anche perché le immagini delle perquisizioni diffuse dalla polizia sono eloquenti: un busto del duce, coltelli, scacciacani modificate e tirapugni con l’effigie della Reichsadler (l’aquila del Reich), oggetti volendo facili da nascondere nella cameretta; ma anche esposti in vetrinette e scaffali pieni di memorabilia. […] I minorenni denunciati a vario titolo per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, sono in tutto 13.

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[…] E poi ci sono il possesso - e la condivisione - del materiale pedopornografico: non selfie (i protagonisti della vicenda sono tutti minorenni, quindi ne sarebbero stati autori e vittime allo stesso tempo) né pornoricatti o pornovendette con i rispettivi partner, ma materiale - sottolinea lo stesso funzionario - «in cui sono coinvolti addirittura neonati».

«La partecipazione all’interno di queste chat non era semplicemente goliardica ma convinta», aggiunge Cammisa, in un contrappasso di superficie con “l’identikit” dei giovani: «Tutti ragazzi di quella che una volta si chiamava “media borghesia” che non hanno mai palesato alcun comportamento anomalo o alcuna problematica».

Il commissario capo esclude qualsiasi connessione con diverse scritte sui muri comparse tempo fa in una scuola di Siena, così come con un’aggressione in piazza del Campo del mese scorso (bersagli, anche qui, dei giovani) ricondotta a una matrice fascista: non ci sono elementi. Idem per l’inchiesta di Milano che vedeva coinvolto un senese, anche qui con modalità e sfondo ideologico del tutto simili.

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Da dove nasce, allora, tutto questo? «Spero che il nostro intervento sia stato tempestivo ed efficace: spero che questi ragazzi abbino contestualizzato e metabolizzato quello che è successo perché a volte la Rete crea dei falsi convincimenti», auspica Cammisa.

Sotto la sua lente c’è la echo chamber, la “camera dell’eco”, metafora psicologica e sociale […] per cui convinzioni, idee e informazioni preesistenti degli utenti sui social vengono amplificate o rafforzate grazie al confronto con notizie e ideologie simili o identiche alle proprie: un like su un contenuto ed ecco che l’algoritmo ne impone altre accomunabili. […]

FONTE: DAGOSPIA