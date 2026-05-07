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Home Giustizia e Libertà Un appello per liberare dal segreto alcuni documenti su Bologna '80

Un appello per liberare dal segreto alcuni documenti su Bologna '80

giovedì, maggio 07, 2026



Dalla pagina Anni di Piombo/Years of Lead

 E’ trascorso poco più di un mese da quando è stata lanciato l’appello-petizione per chiedere la rimozione del segreto su alcuni documenti che riguardano la strage compiuta a Bologna il 2 agosto 1980 e, quindi, è il momento di fare un bilancio alla luce dei numeri raggiunti dall’iniziativa: i firmatari hanno superato la cifra di 1500 e le visualizzazioni sono state circa 30.000. Considerando i mezzi modesti a nostra disposizione e l’impossibilità di accedere ai grandi mass-media possiamo ritenere di aver raggiunto un importante obiettivo che ci deve spronare a continuare questa battaglia che uno dei legali di Gilberto ha definito DI VERITÀ PER LA VERITÀ.

I risultati della petizione sono stati inviati a tutti i maggiori organi di stampa sia cartacei che radiotelevisivi e ai decisori politici ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari, il senatore Gasparri che, a suo tempo, ebbe l’opportunità di visionare i documenti secretati, tutti i membri delle commissioni giustizia di Camera e Senato.
Infine voglio ringraziare tutti coloro che, con la loro firma, hanno sostenuto questa iniziativa che ha rappresentato anche una testimonianza di solidarietà con Gilberto che da dicembre scorso è tornato in carcere per una controversa decisione della magistratura.
Infine voglio ringraziare Bernardo che ha lanciato materialmente la petizione provvedendo anche a diffonderla tra i suoi numerosi contatti e Massimiliano [Mazzanti, nella foto con Cavallini] che, da ottimo giornalista, ha riveduto e corretto il testo dell’appello.
In alto i Cuori.
Pierluigi Scarano/Facebook
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