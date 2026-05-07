Un appello per liberare dal segreto alcuni documenti su Bologna '80

Dalla pagina Anni di Piombo/Years of Lead

E’ trascorso poco più di un mese da quando è stata lanciato l’appello-petizione per chiedere la rimozione del segreto su alcuni documenti che riguardano la strage compiuta a Bologna il 2 agosto 1980 e, quindi, è il momento di fare un bilancio alla luce dei numeri raggiunti dall’iniziativa: i firmatari hanno superato la cifra di 1500 e le visualizzazioni sono state circa 30.000. Considerando i mezzi modesti a nostra disposizione e l’impossibilità di accedere ai grandi mass-media possiamo ritenere di aver raggiunto un importante obiettivo che ci deve spronare a continuare questa battaglia che uno dei legali di Gilberto ha definito DI VERITÀ PER LA VERITÀ.

I risultati della petizione sono stati inviati a tutti i maggiori organi di stampa sia cartacei che radiotelevisivi e ai decisori politici ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari, il senatore Gasparri che, a suo tempo, ebbe l’opportunità di visionare i documenti secretati, tutti i membri delle commissioni giustizia di Camera e Senato.

Infine voglio ringraziare tutti coloro che, con la loro firma, hanno sostenuto questa iniziativa che ha rappresentato anche una testimonianza di solidarietà con Gilberto che da dicembre scorso è tornato in carcere per una controversa decisione della magistratura.

Infine voglio ringraziare Bernardo che ha lanciato materialmente la petizione provvedendo anche a diffonderla tra i suoi numerosi contatti e Massimiliano [Mazzanti, nella foto con Cavallini] che, da ottimo giornalista, ha riveduto e corretto il testo dell’appello.

In alto i Cuori.

Pierluigi Scarano/Facebook