Scontri a Trieste per l'anniversario di Grilz: ferito un giornalista

Saluti fascisti e poi scontri, un giornalista che finisce in ospedale. È andata nel peggiore dei modi la commemorazione di Almerigo Grilz, il giornalista triestino e militante politico morto in Mozambico nel maggio dell 1987, organizzata da alcuni movimenti di estrema destra.



In via Paduina, davanti alla ex sede del Fronte della Gioventù, e vicino alla zona di passeggio di viale XX settembre, si sono schierate alcune decine di persone, che hanno scandito per tre volte "Onore al camerata Almerigo Grilz - Presente", salutando con il braccio teso, al modo classico di un funerale fascista. Una quarantina le persone che invece hanno dato vita alla contro-manifestazione di protesta, in arrivo da viale XX settembre, e tenute a distanza da un cordone di agenti di Polizia e militari dei Carabinieri in assetto antisommossa.





Il saluto fascista alla cerimonia in ricordo di Almerigo Grilz (Fotodami@n - Primorski Dnevnik)



Improvvisamente, dopo la commemorazione, alcuni militanti di estrema destra - in reazione agli insulti che arrivavano dalla contro-manifestazione - si sono diretti, di corsa, verso gli antagonisti. Dopo un primo momento in cui sembrava tornata la calma, sono nati degli scontri, nei quali sono stati utilizzati, come armi improprie, anche sedie e tavolini dei locali pubblici della zona interessata.



La peggio è toccata a Giampaolo Sarti, cronista del quotidiano Il Piccolo, che è stato colpito con un pugno alla testa, ed ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno respinto i militanti di sinistra, con gli scudi, verso viale XX Settembre, cercando di impedire che le due fazioni venissero a contatto. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo una mezz'ora, senza che la tensione potesse dirsi completamente sciolta. Il saluto fascista alla cerimonia in ricordo di Almerigo Grilz (Fotodami@n - Primorski Dnevnik)Improvvisamente, dopo la commemorazione, alcuni militanti di estrema destra - in reazione agli insulti che arrivavano dalla contro-manifestazione - si sono diretti, di corsa, verso gli antagonisti. Dopo un primo momento in cui sembrava tornata la calma, sono nati degli scontri, nei quali sono stati utilizzati, come armi improprie, anche sedie e tavolini dei locali pubblici della zona interessata.La peggio è toccata acronista del quotidiano, che è stato colpito con un pugno alla testa, ed ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno respinto i militanti di sinistra, con gli scudi, verso viale XX Settembre, cercando di impedire che le due fazioni venissero a contatto. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo una mezz'ora, senza che la tensione potesse dirsi completamente sciolta.



