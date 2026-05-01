Rapisardi: sull'antisemitismo le inchieste puntano a destra

Nel discorso pubblico si parla sempre più spesso di antisemitismo riconducendolo, come negli ultimi giorni, ad ambienti in cui però non c’è mai stato, come l’Anpi attaccata dalla comunità ebraica milanese dopo i fatti del 25 aprile. O nella sinistra italiana e nelle manifestazioni per la Palestina, oppure nelle proposte di legge che sovrappongono la discriminazione etnica alla critica a Israele. Eppure il sentimento antiebraico in Italia ha una radice precisa, che ancora oggi risiede tra neofascisti e neonazisti.

Inchieste giudiziarie hanno riportato l’attenzione sulla presenza di gruppi attivi soprattutto online, accomunati da propaganda antisemita, negazionismo dell’Olocausto e retoriche suprematiste. Tra i casi più rilevanti emersi di recente figura quello legato alla cosiddetta Werwolf Division, finita al centro delle cronache nel 2024 per un’indagine della procura di Bologna che ha portato all’arresto di dodici persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di venticinque soggetti in diverse regioni italiane. L’indagine ha fatto emergere conversazioni intercettate in cui alcuni militanti ipotizzavano azioni violente, fino alla ricerca di un “cecchino” per un possibile attentato contro la presidente del Consiglio, definita come una «fascista che perseguita i fascisti».

L’organizzazione, che si richiama esplicitamente all’immaginario nazista, promuoveva la presunta superiorità della cosiddetta “razza ariana” e diffondeva contenuti intrisi di odio razziale e antisemitismo. Proprio il tema dell’odio verso gli ebrei e della negazione della Shoah emerge come un tratto ricorrente nelle attività di questi ambienti. In più occasioni gli investigatori hanno individuato materiale propagandistico in cui l’Olocausto veniva negato o ridimensionato, alimentando una narrazione complottista che individua negli ebrei un nemico storico e culturale da eliminare anche con attentati.

Un ulteriore sviluppo si è registrato recentemente con l’arresto di un diciassettenne pescarese, trasferito in un istituto penale minorile con accuse di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo (vedi foto in alto). Il blitz dei carabinieri del Ros ha portato a perquisizioni nelle abitazioni di altri sette minorenni in centro Italia. Secondo gli inquirenti, la radicalizzazione dei giovani sarebbe avvenuta attraverso contatti con canali Telegram collegati alla Werwolf Division, dimostrando come le piattaforme digitali rappresentino uno dei principali veicoli di diffusione di ideologie estremiste e antisemite, come la Siege Culture, la dottrina accelerazionista che prevede l’instaurazione del nazional-socialismo, o della cosiddetta White Jihad. Anche l’età media degli indagati è sempre più bassa e il proselitismo colpisce molti giovani davanti lo schermo.

C’è stata poi l’operazione Imperium condotta dalla sezione anticrimine di Brescia insieme all’antiterrorismo, che ha permesso di identificare diversi adepti, per lo più giovani tra i diciotto e i venticinque anni. Anche in questo caso sono emersi simboli nazisti, slogan razzisti e contenuti negazionisti. Il gruppo Avanguardia Torino poi, frequentato anche da appartenenti all’esercito, e con 17 rinvii a giudizio, è stato considerato dagli inquirenti come particolarmente pericoloso, perché collegato a gruppi neonazisti europei.

Rita Rapisardi/Il Manifesto