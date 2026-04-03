Mancinelli: a proposito di Indipendenza e Futuro Nazionale



di Francesco Mancinelli

- Ho fatto presente più volte a chi mi metteva in evidenza e contestava il mio imprevisto riavvicinamento a Gianni Alemanno , nell’ultimo anno e mezzo (data che non casualmente coincide con la sua surreale detenzione) che Indipendenza, nella sua elaborazione più profonda ed organica, non era altro che l’incompiuto disegno elaborato nel lontano 1989 nel libro “ Le radici ed il progetto ” (Ed. Settimo Sigillo , Roma), quando avevamo cent’anni di meno e dove tutta la dirigenza dell’allora Fronte della Gioventù di estrazione rautiana e neo-destra ed influenzato anche dalle esperienze del movimentismo radicale, procedeva verso un disegno di totale emancipazione, verso un sogno di liberazione e naturale distacco dal decadente blocco Occidentale, con una critica profonda e ragionata alla nuova dittatura liberal-capitalista, evolvendo quindi dalla radice neo-fascista di provenienza (… come tutti noi, nessuno escluso) verso una evoluzione organica, radicale ma non estremista, tradizionale ma non reazionaria, sociale ma non collettivista.

- Il 2026 non è più però il 1989 ed in 35 anni sono cambiati scenari, condizioni, uomini e risultanze. In questo ambiente non solo ha fallito la politica, quella della costruzione di classi dirigenti incorrotte di opposizione ed orientate ad un vero disegno di egemonia culturale, ma ancora di più ha fallito LA METAPOLITICA che avrebbe voluto/dovuto orientare i cambiamenti senza tuttavia sporcarsi le mani.

- Di questi esperimenti “corsari” ne abbiamo visti diversi nel corso degli anni ed hanno fallito, perché guadare “la palude” delle destre populiste, quelle che parlano alla pancia dell’elettorato moderato ed impaurito con il solito linguaggio retrogrado ed i soliti immaginari di retroguardia è complicato, oneroso, dispendioso e spesso inutile. Ma tuttavia in politica si sperimenta oppure si evapora nelle “nuvolette rosa” a parlare di massimi sistemi che però restano inconcludenti se non addirittura tossici come e tanto quanto “gli intruppamenti al ribasso”.

- Quindi tre condizioni sono essenziali ( li chiamo semplicemente consigli) : Indipendenza può confluire dove e quando gli pare tentando tutte le operazioni “corsare” che ritiene legittime; ma mantenendo inalterato il suo laboratorio di emancipazione dall’Occidente, dalla Nato, dalla UE, dalle guerre eterodirette dal grande capitale, dai genocidi degli invasati israeliani, dal millenarismo escatologico dei MAGA magò trumpisti e da tutte le follie che incombono in questo assurdo tempo ; con un occhio rivolto al recupero di una dimensione radicale e verticale dell’impegno politico e della formazione militante; attento soprattutto alle giovani generazioni, quelle che il governo di Giorgia Meloni ha tradito e di cui la sconfitta referendaria è stata un primo chiaro segnale.

- Il sovranismo del Generale Vannacci è “zoppo” e se deve essere spregiudicato e incisivo gli occorre l’altra “necessaria” gamba, quella di Marco Rizzo, il sovranismo di sinistra, che serve a correggere e ribaltare la narrazione al ribasso di Futuro Nazionale, soprattutto sui temi di politica internazionale dove non si capisce che “l’interesse nazionale” oggi passa attraverso un cambio di paradigma e di partnership a livello internazionale. La terza condizione e di abbandonare questa dimensione “piccolo nazionale” di almirantiana e missina memoria perché l’Europa Imperiale e una dimensione di Destino e non una barzelletta come sostiene il generalissimo; ed in questo ha perfettamente ragione Fabio Filomeni che oggi ha ripreso e sponsorizza invece quello che è stato il sogno di “Renovatio Imperi “ di J. Jean Thiriart : da Brest a Vladivostok.