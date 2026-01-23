Remigrazione, la Lega ospita a Montecitorio la presentazione della raccolta di firme









Il tema – la deportazione di massa di immigrati che avrebbero invaso l’Occidente – scalda mezza Italia e divide anche il resto d’Europa a partire dalla Germania dove si è appena svolto un raduno anti migranti promosso da Afd e Identitari .

La proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione è stata depositata presso la Corte di Cassazione e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio scorso. Questi i punti principali della “proposta, radicale ma perfettamente attuabile“: “Rafforzare - spiega una nota - il controllo dei flussi, espellere con fermezza chi è irregolare o delinque, e confiscare i patrimoni di chi specula sul traffico di uomini. Introdurre un Patto di Remigrazione Volontaria, per favorire il ritorno anche degli stranieri regolari nei loro Paesi d’origine. Tagliare i fondi del business dell’accoglienza e indirizzarli a un grande Fondo per la Natalità Italiana, per ridare forza e speranza al nostro popolo. Fermare il ruolo delle ONG, che hanno trasformato il Mediterraneo in un corridoio di traffici e ricatti mentre festeggiano con lo champagne”.





Venerdì 30 gennaio alle ore 11.30 si terrà presso la sala stampa della Camera dei Deputati in Via della Missione 4 a Roma, la conferenza stampa di presentazione dell'avvio della raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare *Remigrazione e Riconquista*. A fare gli onori di casa, unico deputato leghista della Calabria. Vicino all’ex generale, Furgiuele è già noto per aver esposto la scritta “X Mas” sul balcone della sede del Carroccio di Lamezia Terme. Il cognato fu suo concorrente alla elezioni politiche del 2018, candidandosi nell'uninominale perInterverranno gli esponenti del comitato promotore:didi, ex responsabile bresciano didella. I quattro responsabili esporranno gli elementi chiave della proposta di legge e presenteranno le varie iniziative che si svolgeranno sul territorio nazionale, gli eventi e le modalità a sostegno della proposta. Domani sul tema è prevista un'iniziativa a Piacenza.