Strage di Bologna, la Cassazione motiva la condanna di Bellini

Strage di Bologna, la Cassazione motiva la condanna di Bellini

domenica, gennaio 18, 2026



La Cassazione ha scritto il capitolo finale sul ruolo di Paolo Bellini nella strage del 2 agosto 1980.Quel giorno l'ex esponente di Avanguardia Nazionale era in stazione a Bologna. "La sua presenza è stata ampiamente accertata sul luogo del delitto dopo lo scoppio dell'ordigno esplosivo", scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 1 luglio hanno confermato l'ergastolo per il terrorista reggiano, processato per concorso nell'attentato in cui morirono 85 persone, oltre 200 i feriti.
Rigettando il ricorso della difesa di Bellini e accogliendo quanto chiesto nella requisitoria del sostituto procuratore generale della Cassazione, i giudici della Suprema Corte sottolineano che la responsabilità di Bellini è confermata da una "ricostruzione rigorosa. E il suo alibi "non solo è falso, ma è stato organizzato in modo raffinato". L'ex primula nera - si legge - aveva un compito essenziale nella commissione del delitto: il trasporto dell'esplosivo.
Dietro strage di Bologna, per cui sono stati condannati come esecutori materiali i Nar Fioravanti, Mambro e Ciavardini, scrive la Cassazione, c'era un commando terroristico, formato da più cellule, composte da soggetti legati a varie sigle della destra eversiva organizzate e finanziate da Licio Gelli e altri uomini della P2.
L'obiettivo: destabilizzare l'ordine democratico. Questa la verità sul più grave atto terroristico della storia repubblicana dopo più di 45 anni di inchieste e processi.

Pubblicheremo la sentenza appena reperibile in rete. La sentenza di primo grado è reperibile sul sito ugomariatassinari.it, sezione dicono di noi, subdirectory la strage di bologna (ocr pesante scompattato in 12 file: qui il primo), la sentenza di secondo grado è qui
