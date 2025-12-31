Era un leader europeo il russo caduto combattendo per l'Ucraina

Kapustin è deceduto durante una missione nell’Oblast di Zaporizhzhia, ha riferito sabato su Telegram il Corpo dei volontari russi da lui fondato nel 2022 e che ha partecipato anche a incursioni in territorio russo. Lo RDK ha pubblicato una foto dell’uomo accompagnata da un messaggio di cordoglio. Kapustin è stato ucciso da un drone sul fronte meridionale del conflitto.





Denis Kapustin era un famoso militante fascista, fra i più conosciuti in tutta Europa. Il suo nome di battaglia era infatti White Rex (ovvero “Re bianco”, chiaro riferimento al suprematismo bianco), nome che lo accompagna da anni, fin da quando era un hooligan e, poi, organizzatore di incontri di arti marziali miste in tutto il vecchio continente. White Rex è anche il nome del marchio di abbigliamento che lui stesso ha creato e che si è diffuso in tutta la galassia nera. Cappellini, felpe, magliette e abbigliamento sportivo le cui grafiche alludono al neonazismo e alla purezza etnica.





Kapustin, da anni molto attivo su Telegram prima nel contesto dell’estremismo di destra e successivamente per promuovere le operazioni dell’RDK, è cresciuto in Germania, ma fu proprio Berlino a vietargli, nel 2019, l’ingresso in tutta l’area Schengen ritenendolo un pericolo per l’ordinamento democratico.



