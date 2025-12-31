Era un leader europeo il russo caduto combattendo per l'Ucraina
Il 26 dicembre sul fronte ucraino è morto Denis "WhiteRex" Kapustin.
Kapustin è deceduto durante una missione nell’Oblast di Zaporizhzhia, ha riferito sabato su Telegram il Corpo dei volontari russi da lui fondato nel 2022 e che ha partecipato anche a incursioni in territorio russo. Lo RDK ha pubblicato una foto dell’uomo accompagnata da un messaggio di cordoglio. Kapustin è stato ucciso da un drone sul fronte meridionale del conflitto.
Denis Kapustin era un famoso militante fascista, fra i più conosciuti in tutta Europa. Il suo nome di battaglia era infatti White Rex (ovvero “Re bianco”, chiaro riferimento al suprematismo bianco), nome che lo accompagna da anni, fin da quando era un hooligan e, poi, organizzatore di incontri di arti marziali miste in tutto il vecchio continente. White Rex è anche il nome del marchio di abbigliamento che lui stesso ha creato e che si è diffuso in tutta la galassia nera. Cappellini, felpe, magliette e abbigliamento sportivo le cui grafiche alludono al neonazismo e alla purezza etnica.
Kapustin, da anni molto attivo su Telegram prima nel contesto dell’estremismo di destra e successivamente per promuovere le operazioni dell’RDK, è cresciuto in Germania, ma fu proprio Berlino a vietargli, nel 2019, l’ingresso in tutta l’area Schengen ritenendolo un pericolo per l’ordinamento democratico.
Gli rende omaggio, sulla sua pagina Facebook, Claudio Modola.
In molti lo ricordano come l'organizzatore degli eventi di MMA per le edizioni di Tana delle Tigri dal 2013 al 2015. Russo di nascita, dalla sua Madrepatria, si era dovuto allontanare a causa della dura repressione contro i camerati, ai quali erano riservati due destini: prigione o morte.
Trasferitosi in Ucraina, con lo scoppio della guerra, non ha esitato ad arruolarsi come volontario.
Fondatore della RDK, Russian Volunteer Corps, il battaglione formato da soli volontari russi, si è reso protagonista di una serie di ardite azioni militari in terra nemica nelle regioni di Bryansk, Belgorod e Kursk.
Il 26 dicembre 2025, sul fronte di Zaporozhye, il nostro Denis è eroicamente caduto durante l'esecuzione di una missione di combattimento.
Бути воїном - значить жити вічно!
Essere un guerriero significa vivere per sempre.
Onore a Denis "White Rex" Kapustin (6 marzo 1984 - 26 dicembre 2025)
