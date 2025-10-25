Mattarella, un docufilm nato morto





Era durato poco, nel marzo del 1979 i comunisti si erano ricollocati all’opposizione e tre settimane prima dell'omicidio era entrata in crisi anche la nuova giunta regionale. Si era realizzato il disegno di Aldo Moro, altro che “compromesso storico”, il PCI era stato rosolato a fuoco lento dalla democrazia cristiana degli Andreotti, dei Gava e dei Piccoli che alla fine presero atto che non esistevano più le condizioni dell’alleanza tra DC e PCI.

Rognoni, che apparteneva alla sinistra democristiana dal quale però non ottenne alcun sostegno mentre Gava, il responsabile degli enti locali del partito, prendeva tempo in attesa del congresso nazionale programmato a febbraio.

Mattarella se ne tornò dunque a Palermo e sfogò la sua frustrazione con una funzionaria la cui testimonianza è stata utilizzata in maniera tendenziosa e deviata dagli autori del docufilm.

Il congresso della Democrazia cristiana mise fine alla 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘭 𝘗𝘊𝘐 e Flaminio Piccoli scalzò il buon Benigno Zaccagnini dalla segreteria del partito.

