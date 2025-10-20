Primo morto di basket per assalto al bus: un autista pistoiese a Rieti





Proseguono le indagini sull’assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Sono stati sentiti diversi testimoni ma non sono stati ancora individuati eventuali responsabili", ha detto il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma. Gli investigatori nella notte hanno sentito una decina di tifosi della curva della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, aveva giocato contro la Estra Pistoia al PalaSojourner.

Secondo la ricostruzione della questura di Rieti, il pullman su cui viaggiavano i 45 tifosi toscani è stato assaltato nei pressi del bivio di Contigliano, quando stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, ma già senza la scorta della Polizia.

L'agguato è avvenuto poco dopo uno svincolo dove gli aggressori - si sospetta ultras della curva reatina - si sono nascosti attendendo il passaggio del pullman. Il secondo autista, Raffaele Marianella, di 65 anni, è stato colpito al volto da una pietra che ha sfondato il parabrezza del mezzo. Vano il tentativo di salvarlo da parte dei soccorritori.

Rieti in silenzio stampa

Intanto, è in silenzio stampa la Sebastiani Basket Rieti che ha annullato per lutto tutti gli impegni in programma per oggi. "Il trascorrere delle ore rende tutto ancora più amaro e inspiegabile", spiega la Sebastiani in una nota, "ore in cui come club abbiamo portato avanti delle riflessioni. In attesa del progredire delle indagini che, ci auguriamo, possano far luce in maniera chiara e definitiva su quanto accaduto, abbiamo deciso che in senso di rispetto verso la vittima e i suoi cari osserveremo un silenzio stampa che si protrarrà a tempo indeterminato". "Alla luce di questo - si legge ancora nella nota del club amarantoceleste - nessuno dei nostri tesserati è autorizzato a rilasciare alcuna dichiarazione. Sarà la società, una volta chiariti i fatti, a muoversi attraverso comunicazioni ufficiali. La richiesta è quindi di rispettare questa decisione, dopo fatti che ci sconvolgono e che lasciano un segno profondo dentro tutti noi".