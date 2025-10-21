Gli ultrà juventini tra saluti romani e odio antipal

Un vero e proprio corteo organizzato nel cuore della stazione Centrale di Milano. È successo domenica 19 ottobre quando gli ultras juventini, di passaggio nel capoluogo lombardo al rientro dalla trasferta di Como, hanno sfilato compatti cantando l'inno di Mameli ed esponendo uno striscione: "Manifestare ci sta, ma non spaccare le nostre città! Me**e!". Il riferimento è alla manifestazione pro Palestina del 22 settembre scorso, poi degenerata in alcuni episodi violenti proprio nei pressi della stazione di Milano. Alcuni membri del corteo hanno accompagnato i cori e l'esposizione dello striscione con il saluto romano.