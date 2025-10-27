Scazzi a Predappio: le Nipoti se la prendono con Fiore

SCAZZI TRA FASCI A PREDAPPIO: NONOSTANTE L’INVITO DELLA FAMIGLIA MUSSOLINI, CI SONO STATI SALUTI ROMANI AL RADUNO PER L'ANNIVERSARIO DELLA MARCIA SU ROMA – LE PRONIPOTI DEL DUCE, ORSOLA E VITTORIA ATTACCANO QUELLI DI FORZA NUOVA (CON IL GRUPPO DI FIORE CHE RIVENDICAVA IL DIRITTO DI ESIBIRE IL BRACCIO TESO) – “HANNO MANCATO DI RISPETTO ALLA NOSTRA FAMIGLIA E LO HANNO FATTO SOLTANTO PER OTTENERE VISIBILITÀ, MENTRE NOI SIAMO QUI RIUNITI SOLO PER UN MOMENTO DI PREGHIERA”

Alla fine i saluti romani ci sono stati. Nonostante l'invito della famiglia Mussolini, nonostante le raccomandazioni degli organizzatori, al momento del "presente" che ha chiuso la manifestazione a Predappio in ricordo della Marcia su Roma del 28 ottobre 1922, tante braccia si sono alzate tese verso l'alto. Erano circa 700 i "camerati" che ieri mattina hanno sfilato da piazza Sant'Antonio fino al cimitero di San Cassiano dove c'è la cripta del duce.

Un anniversario caratterizzato dalle polemiche della vigilia, tra i Mussolini e Forza Nuova, proprio sull'opportunità di fare il saluto romano. Le pronipoti del duce, Orsola e Vittoria, già nei giorni scorsi avevano chiesto di «mettere la mano sul cuore», ma da Forza Nuova era arrivato il "Me ne frego" di Roberto Fiore che rivendicava il diritto di esibire il braccio teso.

Tanto più dopo le assoluzioni nei processi nati a seguito delle denunce per i saluti romani in alcune commemorazioni del passato.

Frizioni interne all'estrema destra che la questura di Forlì, avendo ricevuto due distinte richieste di autorizzazione per il corteo, ha deciso di arginare separando le manifestazioni, «per questioni di ordine pubblico». Alla famiglia e ai volontari di Predappio, è stato accordato il corteo del mattino (quello delle 10 come da tradizione), mentre a Forza Nuova è stato concesso un secondo corteo nel pomeriggio (alle 15).

Alla partenza della prima marcia, però, in piazza è invece arrivato Fiore con un nutrito gruppo di estremisti di Forza Nuova.

Qui, il leader neofascista ha annunciato «l'intenzione di rinunciare alla marcia del pomeriggio» e sottolineato «la volontà di fare il saluto romano, come da rito». A chi gli ha ricordato l'invito della famiglia, Fiore ha risposto secco: «Ognuno può fare quel che ritiene, non diciamo che mettere la mano sul cuore è sbagliato, ma per noi il saluto romano è un fatto che rivendichiamo». Immeditamente dopo Fiore è andato via, mentre il resto di Forza Nuova si è accodato al corteo.

La risposta dei Mussolini è arrivata mezz'ora dopo davanti al cimitero di San Cassiano, per voce di Orsola: «La manifestazione è stata resa più complicata dalla presenza di una forza politica che non nomino nemmeno (il riferimento era ovviamente a FN, ndr), ma che ha creato condizioni non buone.

Hanno mancato di rispetto alla nostra famiglia e lo hanno fatto soltanto per ottenere visibilità, mentre noi siamo qui riuniti solo per un momento di preghiera». La pronipote del fondatore del fascismo ha ringraziato i presenti, tra cui la Falange spagnola e i volontari e ha invitato a «non fare il saluto romano».

Appello accolto solo in parte, tanto che a conclusione della cerimonia col "presente" alcune decine di mani si sono sollevate. Infastiditi anche i nostalgici legati alla famiglia secondo cui «anche questa volta c'è stato chi ha solo voluto mettere in difficoltà gli organizzatori».





