Assalto al liceo: per gli occupanti sono solo teppisti giovanissimi

Alcuni dei partecipanti all’assalto sono già stati identificati: molti di loro sono entrati nella scuola a volto scoperto e sono stati immortalati dalle telecamere del liceo, altri sono stati riconosciuti da alcuni studenti e i loro nomi sono girati tra le varie chat fino a finire nelle mani degli investigatori che hanno trovato rapidamente dei riscontri.

Ma non tutti al momento sono stati identificati. Quando l’elenco sarà completo, i nomi saranno inviati alla Procura dei minori perché gli identificati fino ad ora sono tutti minorenni, 15-16enni arrivati da altri quartieri e che bazzicano di giorno le zone tipiche dei maranza, vale a dire i giardini della Fiumara e quelli di Brignole.

Un’unica banda di maranza all’assalto delle scuole occupate?

Se è ovviamente presto per ipotizzare che gli autori del tentato assalto a Calvino siano gli stessi che hanno devastato il liceo Da Vinci e che ci sia quindi un’unica grande banda di maranza che ha preso di mira le scuole occupate per sfogare con la violenza le proprie frustrazioni, gli investigatori lavorano anche su queste analogie e stanno chiedendo la collaborazione dei commissariati di zona per tentare di identificare alcuni degli autori dei precedenti episodi e incrociare nomi e volti.

L’ipotesi di reato per l’assalto sarà quasi certamente quella di danneggiamento aggravato. In astratto la svastica disegnata sul muro ma anche il coro ‘Viva il Duce’ (che però sarebbe – in base alle testimonianze raccolte dagli investigatori – gridato da un solo giovane e non da un gruppo) potrebbe configurare l’ipotesi di reato di apologia di fascismo ma gli stessi studenti del collettivo del Da Vinci già ieri propendevano più per una banda di teppisti che ha utilizzato modalità fasciste che per una connotazione politica vera e propria. E gli investigatori dicono che al momento ancora nulla può essere escluso.





