In ricordo di Massimo Leopizzi: così umiliarono i Reds a Marassi
Oggi è scomparso Massimo Leopizzi, per tutti Massi. Non era solo un volto della gradinata nord: era parte del suo respiro, del battito che fa vibrare il ferro e il cemento di Marassi. La sua storia non si misura in anni, ma in gradoni saliti, in trasferte percorse, in sguardi che dicevano più di mille cori. tra le tante pagine della sua vita ce n’è una che resterà scritta per sempre nella memoria collettiva del popolo genoano: anno 1992, trasferta a Liverpool. All’andata, in Italia, gli inglesi i famosi hooligans avevano assaggiato la tempra del grifone al ritorno, ad Anfield, non ci fu bisogno di parole lunghe: bastò una frase, appuntata nella leggenda come un sigillo di ferro" dovevano decidere se applaudire o venirci sotto… Hanno preferito applaudire".
Non era arroganza, era la fotografia di un momento in cui rispetto e paura si confondevano negli occhi degli avversari. Oggi quella frase torna, appesa davanti alla nord, non solo per ricordare un episodio, ma per salutare un uomo che ha incarnato la coerenza, la presenza, la dignità di chi non abbandona mai la propria curva. Ciao Massi ora il tuo posto è tra le voci che non si vedono ma si sentono, tra i cori che partono senza bisogno di megafono, tra i cuori che non smettono di battere anche quando la partita è finita.
Romanticismo Ultras/facebook
