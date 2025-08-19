Per salvare un cane rischia di ammazzare Marion Maréchal e Vincenzo Sofo
HA RISCHIATO DI RIMETTERCI LE PEN - BRUTTO INCIDENTE STRADALE PER MARION MARECHAL, NIPOTE DI MARINE LE PEN, INSIEME AL MARITO, L'ITALIANO VINCENZO SOFO: STAVANO GUIDANDO IN CALABRIA QUANDO UN AUTOMOBILISTA CHE VIAGGIAVA IN DIREZIONE OPPOSTA LI HA PRESI IN PIENO. IL GUIDATORE DELL'ALTRA AUTO AVREBBE STERZATO PER EVITARE UN ANIMALE - IL POST DI SOFO SUI SOCIAL: "ABBIAMO VISTO LA MORTE SCHIANTARSI SU DI NOI. SIAMO STATI DAVVERO MIRACOLATI..."
Estratto dell'articolo di www.corriere.it
L'eurodeputata francese Marion Maréchal, ex esponente di Reconquête, e il marito Vincenzo Sofo, ex eurodeputato per Fratelli d'Italia, sono rimasti coinvolti sabato scorso in un violento incidente stradale in Calabria.
Lo riporta Bfmtv, precisando che la coppia è stata tamponata frontalmente da un'altra vettura, che aveva sterzato per evitare un animale, e attualmente si trova in ospedale per osservazione […]
Su Instagram, Sofo ha raccontato l'accaduto: «Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi, ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi». Poi ha rassicurato i follower: «Non preoccupatevi, siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto».
