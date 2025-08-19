Per salvare un cane rischia di ammazzare Marion Maréchal e Vincenzo Sofo

HA RISCHIATO DI RIMETTERCI LE PEN - BRUTTO INCIDENTE STRADALE PER MARION MARECHAL, NIPOTE DI MARINE LE PEN, INSIEME AL MARITO, L'ITALIANO VINCENZO SOFO: STAVANO GUIDANDO IN CALABRIA QUANDO UN AUTOMOBILISTA CHE VIAGGIAVA IN DIREZIONE OPPOSTA LI HA PRESI IN PIENO. IL GUIDATORE DELL'ALTRA AUTO AVREBBE STERZATO PER EVITARE UN ANIMALE - IL POST DI SOFO SUI SOCIAL: "ABBIAMO VISTO LA MORTE SCHIANTARSI SU DI NOI. SIAMO STATI DAVVERO MIRACOLATI..."

Estratto dell'articolo di www.corriere.it