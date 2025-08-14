Rampelli: nessuna occupazione di Sommacampagna. Chiarito un equivoco













Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che è il riferimento dei giovani "contestatori", smentisce la stampa nazionale che, a partire dal "Fatto" parla di un'occupazione della storica sede per la volontà del partito di trasferire Gioventù nazionale alla Garbatella, sede prestigiosa ma solo perché ha dato i natali politici alla premier Giorgia Meloni

Chi non conosce la storia della sede romana di Via Sommacampagna 29 ignora che è sempre stata gestita autonomamente dal, dal, da, dalla rivista satirica “”, da, dalla. È qui che sono transitati, oltre al sottoscritto, tutti i nomi importanti della destra romana e italiana.Oltre 30 anni di movimento giovanile puro che solo negli ultimi tempi hanno avuto la temporanea coabitazione con la Federazione romana di. Una sistemazione provvisoria in attesa di una sede più idonea per il primo partito della capitale.La Fondazione, proprietaria dell’immobile, dopo la rinuncia di Fratelli d’Italia Roma ha semplicemente ripreso possesso dei locali, ignorando che una metà della sede è tuttora quotidianamente frequentata dai ragazzi di Gioventù nazionale. Un equivoco cui si è immediatamente posto rimedio con il mio intervento, due telefonate e la consegna delle chiavi al sottoscritto come responsabile della custodia dei locali, in totale accordo con la Fondazione, con i ragazzi e con la Federazione romana di FDI.Pertanto nessuna fantasiosa occupazione è in corso, mentre tutti i militanti e simpatizzanti della nostra organizzazione giovanile, che si sono allarmati questa mattina da ogni dove, possono rasserenarsi perché nessuno farà mai venire meno questo simbolo del movimentismo studentesco e giovanile, nel qualescriveva i manifesti a mano per annunciare la campagna per l’esproprio di Villa Chigi e la sua restituzione alla comunità di quartiere. Proprio in seguito all’affissione di quei manifesti fu sprangato a Piazza Gondar e perse la vita dopo essere stato in coma per sette giorni.