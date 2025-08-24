I camerati avvertono: difenderemo CasaPound dallo sgombero
Estratto dell'articolo di Irene Famà per "La Stampa"
A Casa Pound a Roma l'altro ieri era tutto un mostrare i muscoli: «Non arretreremo di un millimetro. Siamo pronti a difendere lo stabile». Oggi, nella Capitale, i fascisti del terzo millennio sembrano meno spavaldi. «Non lasceremo mai il palazzo», ribadiscono. Ma si affrettano a dirsi favorevoli a una sorta di accordo per evitare lo sgombero.
Il ministro dell'Interno a Rimini l'ha detto chiaro: «Arriverà anche il turno di CasaPound». E la richiesta di censimento, come anticipato da La Stampa, pare rappresentarne il preludio. «Piantedosi ha anche parlato di regolarizzazione...». Luca Marsella, il portavoce, cerca un appiglio. «Saremmo favorevoli. Com'è accaduto, proprio a Roma, per il Porto Fluviale e il Forte Prenestino». [...]
Il Porto Fluviale, ex caserma del Demanio che per una decina d'anni è stata occupata da famiglie in difficoltà, è stato inserito in un progetto di rigenerazione urbana. Prima i 5 Stelle, poi l'attuale amministrazione Gualtieri, grazie a fondi Pnrr e finanziamenti del ministero delle Infrastrutture, stanno realizzando case popolari. Un progetto sociale e d'accoglienza, nel centro di Roma, senza distinzioni di religione o provenienza.
Il Forte Prenestino, luogo di cultura, di festival di vini e cibi biologici, di ritrovo per bambini, giovani e famiglie, non è mai stato regolarizzato. O «comprato con soldi pubblici», una frase irrisoria che a quelli di CasaPound sembra piacere molto. Salvo poi affrettarsi ad aggiungere: «Ci paragonano agli altri centri sociali? Si seguano allora le stesse procedure che si utilizzano per regolarizzare loro». Spavaldi sì, ma meglio non esagerare. [...]
«Accogliamo famiglie in difficoltà. Disabili. Da noi sono nati anche dei bambini». L'occupazione nella centralissima via Napoleone III, al civico 8, a Roma, la descrivono così. Gli atti d'indagine, invece, la raccontano come un luogo di attività e propaganda politica. E poi le feste, le grigliate, la vendita di panini, birre, magliette con il simbolo della tartaruga. In quel palazzo di sei piani sono in trincea, non si può entrare (e poco importa che lo stabile sia del Demanio e il danno economico di oltre quattro milioni di euro ricada sui conti pubblici).
Sei piani che ospitano una ventina di famiglie «italianissime» (molte sono proprio degli stessi militanti) e tanta propaganda politica. Sareste disposti a rinunciarvi per trovare un accordo? Il portavoce Marsella ribatte: «Negli altri centri sociali è stato fatto? Noi vogliamo lo stesso trattamento». Ed è inutile sottolineare che la faccenda è differente. Un esempio tra tanti.
Il palazzo di via Napoleone III è luogo di ritrovo e condivisione per chi raggiunge Roma in occasione della commemorazione di Acca Larentia, tripudio di inni fascisti e saluti con il braccio teso. E proprio a marzo, la procura ha chiesto il processo per trentuno "camerati" di CasaPound che il 7 gennaio 2024, all'adunata, fecero il saluto romano violando, sostengono i magistrati, le leggi Mancino e Scelba
[...] I "camerati" non commentano. Optano per qualche frase denigratoria e provocatoria contro i giornalisti. Sullo sgombero? Quelli di Casapound sono soliti scandire il motto fascista «Me ne frego». Questa volta, forse, ne sceglieranno un altro.
Piantedosi: verrà anche il turno di CasaPound
"Anche CasaPound rientra, io sono stato da prefetto di Roma quello che l'ha inserito nell'elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interpellato a margine del Meeting di Rimini dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano.
A chi gli fa notare che il collega di governo Alessandro Giuli ha detto che l'immobile di CasaPound potrebbe non essere sgomberato, il ministro spiega: 'Credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato. È successo già ad altri centri, il comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli, è successo anche in altre città".
La questione è stata riproposta con forza dopo lo sgombero del Leoncavallo, con migliaia di indignati a chiedere "parità di trattamento". Rimuovendo il particolare non insignificante che quando è stato il Pd al governo (una decina di anni su 22) e al Campidoglio (17 anni) nulla è stato fatto per liberare l'edificio pubblico dell' Esquilino. E proprio alla diversa natura giuridica del proprietario si affida la replica di CasaPound diffusa dall'ufficio stampa:
Il Leoncavallo era ospitato in un edificio di proprietà privata.
CasaPound, al contrario, da oltre vent’anni ha sede in un immobile del
demanio dello Stato sottratto al degrado e alla speculazione, nel cuore
di Roma, in un quartiere multietnico dove la nostra presenza non ha mai
creato alcun problema di ordine pubblico. Anzi: in questi anni,
CasaPound ha organizzato centinaia di eventi culturali, conferenze,
presentazioni e dibattiti, ospitando anche figure e intellettuali
lontanissimi dalle nostre posizioni, a dimostrazione che la nostra sede
è stata ed è un punto di confronto e di apertura culturale, non di
chiusura.
A differenza di centinaia di occupazioni rosse e di immigrati presenti a
Roma e in tutta Italia, CasaPound è l’unico spazio dove sventola il
tricolore, una sproporzione immensa. E mentre la sinistra si esercita in
polemiche pretestuose, dimentica che in via Napoleone III venti famiglie
italiane in emergenza abitativa hanno trovato una casa, un sostegno e
una comunità.
Al contrario, le cronache giudiziarie più recenti hanno mostrato il vero
volto di un sistema che ruota attorno ai centri sociali: un business
milionario che coinvolge direttamente anche pezzi delle istituzioni. A
Roma, ad esempio, alcune occupazioni sono state di fatto acquistate con
fondi pubblici, perfino con i soldi del PNRR, e poi assegnate
direttamente agli occupanti a spese dei contribuenti: il caso del Porto
Fluviale, costato milioni di euro, è solo l’ultimo esempio.
Per questo riteniamo che il paragone tra CasaPound e il Leoncavallo non
solo sia infondato, ma rappresenti l’ennesimo tentativo maldestro della
sinistra di spostare l’attenzione dai propri scandali e dalle proprie
responsabilità.
