E' morto Francesco Pazienza, un medico al vertice dei Servizi

Perché banchiere Calvi. Così l'Ansa, la più autorevole e prestigiosa agenzia di stampa. Per una volta decisamente fuori registro.Perché Francesco Pazienza non è stato solo coinvolto in numerosi scandali e inchieste giudiziarie ma è stato processato e condannato per due vicende chiave agli inizi degli anni '80: il depistaggio per la strage alla stazione di Bologna e il crac del Banco Ambrosiano e la morte violenta del

L'ex agente segreto del(Sismi) e faccendiereè morto all'ospedale di Sarzana (La Spezia) all'età di 79 anni. Noto per essere stato coinvolto in varie indagini e misteri italiani, dalla loggia massonica segreta P2 al super Sismi, dalla strage di Bologna alla vicenda del Banco Ambrosiano, dalai rapporti con, fino al rapimento dell'assessore democristiano ai lavori pubblici della regione CampaniaPazienza da tempo abitava in una villa nel Golfo dei Poeti a Lerici, dove ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita.