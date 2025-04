Falange libanese, strage di Bologna, spunta sempre il nome di Affatigato

C'è tantissima roba nei miei blog di e su Marco Affatigato, l'ordinovista toscano diventato collaboratore dei servizi segreti francesi e morto ieri a Nizza in circostanze ancora da chiarire

Affatigato ricorda la milizia nei ranghi della Falange libanese

Affatigato ha ricordato la sua esperienza nei campi della Falange (che è di qualche anno prima, nella fase della prima guerra civile) in uno status su Facebook, rivendicando un ruolo attivo nei combattimenti, e ha integrato le informazioni replicando con brutale franchezza a un commento polemico verso la sua scelta:

“In questo periodo negli anni 75-76-77 alcune centinaia fra Tedeschi, Francesi, Italiani, Spagnoli e Croati, in rappresentanza della Gioventù Nazionale Europea, si battevano al fianco dei camerati della Falange Libanese di Bachir e Pierre Jemayel contro il tentativo palestinese di impossessarsi del Libano. Ma lì sulle barricate improvvisate con automobili e detriti, ci sentivamo di vivere l’epopea dei ragazzi Francesi della “CharleMagne”, ultimi a lasciare il Bunker di Berlino fischiettando “Le Chant du Diable”, dove avevano combattuto non per la Germania ma per un’Europa Cristiana e Bianca unita contro il bolscevismo. LEGGI TUTTO

Pelizzaro: Affatigato aprì la pista palestinese sulla strage di Bologna

Ho iniziato, in totale solitudine e con grande umiltà, nel lontano 1999 a maneggiare con cura le affermazioni che - all'epoca - mi fornì Marco Affatigato sul presunto coinvolgimento del gruppo Carlos nell'attentato di Bologna. Da lì sono andato avanti sempre con grande prudenza nella ricerca della verità, tenendo sempre a mente la fine che avevano fatto tutti coloro che - in un modo o nell'altro - avevano tentato di fornir una chiave di lettura diversa da quella cristallizzata nelle varie sentenze sulla strage. LEGGI TUTTO